Fed denetimi Bitcoin ve altın talebini tetikleyebilir
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) denetimi için artan talepler, kripto para piyasasında heyecan yaratıyor. Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı Elon Musk'ın Ron Paul'a verdiği destek, merkez bankası politikalarının sorgulanmasına neden oluyor. Uzmanlar, olası bir denetimin Bitcoin ve altın gibi alternatif varlıklara olan talebi artırabileceğini öngörüyor.
Fed'in şeffaflığını artırmaya yönelik tartışmalar, merkez bankasının bağımsızlığını mercek altına alırken, küresel finansal sistemi derinden etkileyebilecek bir süreci başlatıyor. Musk'ın "harika fikir" yorumu, uzun süredir Fed eleştirmeni olan Ron Paul'un denetim çabalarına güç katıyor.
Fed'in Şeffaflığı Kripto Para Talebini Tetikleyecek
Fed'in para politikalarına yönelik inceleme çağrıları sosyal medya platformlarında viral oldu. Kripto para yatırımcıları, Fed denetiminin Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto para varlıkları üzerindeki potansiyel etkisini değerlendiriyor.
Kripto para türevleri yatırımcısı Gordon Grant, denetimin doların istikrarına olan güveni etkileyebileceğini belirtti. Bu durum, tokenize edilmiş altın ve Bitcoin gibi alternatif varlıklara geçişi hızlandırabilir.
Scranton Üniversitesi Ekonomi Bölümü başkanı Jordan Petsas, olası bir Fed denetiminin kripto para piyasasını canlandırabileceğini vurguladı. Petsas, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'i güvenli liman olarak değerlendirebileceğini söyledi.
Denetim sürecinin başlaması durumunda, uluslararası yatırımcılar ve hükümetlerin dolardan uzaklaşarak alternatif varlıklara yönelmesi öngörülüyor. Çin, Rusya ve BRICS ülkeleri halihazırda dolar alternatiflerini araştırıyor.