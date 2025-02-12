Fed başkanı kripto sektörünün bankacılık sorunları için harekete geçti
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kripto endüstrisinin bankacılık hizmetlerinden dışlanması sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor. Senato Bankacılık Komitesi oturumunda konuşan Powell, bankacılık erişimi vakalarının artışından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Kripto şirketlerinin banka hesabı açma ve sürdürme konusunda yaşadığı zorluklar yankı buluyor.
Kripto sektörünün geleneksel bankacılık sistemine erişimde yaşadığı zorluklar Fed'in gündeminde üst sıralara yükseldi. Powell, mevcut düzenlemelerin istenmeyen sonuçlara yol açabildiğini kabul ederek, bankacılık hizmetlerinden dışlanma sorununun çözümü için yasa koyucularla iş birliği yapacağını açıkladı.
Fed Başkanından Kripto Sektörüne Yeşil Işık
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, kripto şirketlerinin bankacılık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunların çözümü için umut veriyor. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott'un sorularını yanıtlayan Powell, finansal düzenlemelerin gereğinden fazla yük getirmemesi için çalışacaklarını söyledi.
Geçtiğimiz yıl Coinbase'in Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nu dava etmesiyle yükselen gerilim, kripto sektörünün yaşadığı bankacılık sorunlarını gündeme taşıdı. Powell, bankaların risk yönetimini sağlayabildikleri sürece kripto müşterilerine hizmet verebileceğini vurguladı.
Yasa koyucular geçen hafta Temsilciler Meclisi ve Senato'da konuya odaklanan iki oturum düzenledi. Bu gelişmeler, Washington'da kripto sektörünün bankacılık sorunlarına yönelik artan ilgiyi gösteriyor.