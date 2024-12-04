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Fed Başkanı Jerome Powell'dan beklenmedik Bitcoin yorumu: Bitcoin dijital altın gibidir

Fed Başkanı Jerome Powell'dan beklenmedik Bitcoin yorumu: Bitcoin dijital altın gibidir
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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Bitcoin ile ilgili beklenmedik açıklamalarda bulundu. Daha önce Bitcoin ile ilgili sert yorumlarıyla öne çıkan Powell, son açıklamasında Bitcoin'i "dijital altın" olarak tanımlayıp, onun dolarla rekabet edemeyeceğini açıkladı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, Bitcoin'in dolarla rekabet edemeyecek kadar değişken olduğunu belirterek, lider kripto para birimi Bitcoin'i "sanal altın" olarak nitelendirdi. Son açıklamalarıyla kripto para birimlerine karşı tutumunu netleştiren Powell, bankacılık sistemini bu yeni piyasa dinamiklerinden koruma hedefini de vurguladı.

Powell: Bitcoin, Güvenli Liman Arayışında Altınla Yarışıyor

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, kripto para birimi Bitcoin'e yönelik değerlendirmelerinde yeni bir bakış açısı ortaya koydu. Gün içinde açıklama yapan Powell, Bitcoin'i "sanal altın" olarak nitelendirirken, bu dijital varlığın dolar ile rekabet etme potansiyeli hakkında açıklamalarda bulundu.

Powell, katıldığı bir etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında, Bitcoin'in yüksek volatilitesine dikkat çekerek, bu özelliğinin onu bir ödeme aracı veya değer saklama aracı olarak kullanılmasını zorlaştırdığını vurguladı. Fed Başkanı Powell, "Bitcoin'in asıl rekabet alanı dolar değil, altın piyasasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkanı Powell, konuşmasında finansal güvenlik konularına da değindi. Geleneksel bankacılık sisteminin kripto para birimlerinden kaynaklanabilecek risklere karşı korunması gerektiğini belirten Powell, bankacılık düzenlemelerinin ve denetimlerinin önemini vurguladı. Ayrıca, banka ve kripto sektörü arasındaki ilişkilerin güvenli bir zeminde yürütülmesi gerektiğine işaret ederken, tüketici haklarının korunmasının altını çizdi.

Bu açıklamalar, kripto para piyasasında önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk geldi. Bitcoin, rekor seviyesi olan 100.000 dolara yaklaşırken, yüzde 0,69 artışla 96.588 dolar seviyesinden işlem gördü. Diğer yandan, Ethereum da yükseliş trendini sürdürerek yüzde 6'lık bir artışla 3.836 dolara ulaştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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