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Fed açıklamalarına rağmen kripto ETP'lerine rekor para girişi

Fed açıklamalarına rağmen kripto ETP'lerine rekor para girişi
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Küresel dijital varlık ETP'leri, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) keskin açıklamaları ve yüksek volatiliteye rağmen 308 milyon dolarlık net para girişi kaydetti. CoinShares verilerine göre Bitcoin 375 milyon dolar ile en çok tercih edilen varlık olurken, Ethereum 51 milyon dolar para girişi sağladı.

Fed'in beklenenden daha keskin ekonomik görünümü ve 2025'te sadece iki faiz indirimi öngörmesi piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Ancak kurumsal yatırımcılar, değişen makroekonomik koşullara rağmen dijital varlıklara olan ilgilerini sürdürdü ve geçen hafta kripto para ETP'lerine rekor seviyede yatırım yaptı.

Fed Kararına Rağmen Bitcoin ETP'leri Güçleniyor

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill'in açıklamalarına göre net para girişleri değişen makroekonomik koşullara rağmen dijital varlıklara yönelik kurumsal ilginin devam ettiğini gösteriyor. Çoklu varlık yatırım ürünleri 121 milyon dolar ile belirgin para çıkışları yaşarken, XRP 8,8 milyon dolar, Horizen 4,8 milyon dolar ve Polkadot 1,9 milyon dolar para girişi sağladı.

Piyasadaki volatilite dikkat çekici boyutlara ulaştı. 19 Aralık'ta 576 milyon dolar ile en büyük tek günlük para çıkışı gerçekleşti. Geçen haftanın son iki gününde toplam para çıkışı 1 milyar dolara ulaştı.

Fed'in açıklamaları piyasaları derinden etkiledi. Fed Başkanı Powell'ın keskin ekonomik görünüm sunması ve 2025'te sadece iki faiz indirimi öngörmesi, risk iştahının azalmasına neden oldu. Fed'in 2025 çekirdek PCE enflasyon tahminlerini yüzde 2,2'den yüzde 2,5'e yükseltmesi piyasalardaki endişeyi artırdı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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