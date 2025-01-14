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Fartcoin nedir, arzı ne kadar? Fartcoin nasıl ve nereden alınır?

Fartcoin nedir, arzı ne kadar? Fartcoin nasıl ve nereden alınır?
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Fartcoin (FRTC), son dönemde kripto para piyasasında dikkat çeken bir meme coin olarak öne çıkıyor. Özellikle son 24 saat içinde yüzde 35,21'lik bir artışla piyasanın dikkatinden kaçmadı. Peki, Fartcoin nedir, arzı ne kadar? Fartcoin nasıl ve nereden alınır? İşte merak edilen tüm detaylar...

Fartcoin nedir?

Fartcoin (FRTC), Solana blok zinciri üzerinde oluşturulmuş bir meme coin'dir. 2024 yılında anonim bir geliştirici tarafından başlatılmış ve sosyal medya platformlarında hızla popülerlik kazanmıştır. Çoğu meme coin gibi, Fartcoin de ciddi bir kullanım amacı veya teknik yenilikten ziyade sosyal medya kampanyaları, topluluk desteği ve mizahi yaklaşımıyla dikkat çeker.

Fartcoin, 2024 yılı sonunda hızlı bir değer artışı yaşamış ve 2 Ocak 2025 tarihinde 1,45 milyar USD piyasa değerine ulaşarak en değerli 78. kripto para birimi olmuştur. Bu büyüme, büyük merkezi borsalarda (örneğin Binance) spot işlem çiftleri olmaksızın gerçekleşmiştir. Bunun yerine, Fartcoin ticareti ağırlıklı olarak Solana üzerindeki merkeziyetsiz finans platformları (DeFi) aracılığıyla yapılmaktadır.

Fartcoin arzı ne kadar?

Fartcoin'in toplam arzı 1 milyar token olarak belirlenmiştir. Bu miktar, maksimum arzı temsil ettiği gibi aynı zamanda daha fazla token üretilemeyeceği anlamına da gelir.

Fartcoin nasıl ve nereden satın alınır?

Fartcoin (FRTC) satın almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • Cüzdan Oluşturma: Öncelikle, Solana ağıyla uyumlu bir cüzdan oluşturmanız gerekmektedir. Phantom veya Sollet gibi cüzdanları kullanabilirsiniz.
  • Solana (SOL) Satın Alma: Fartcoin, Solana ağı üzerinde işlem gördüğü için, öncelikle Solana (SOL) tokeni satın almanız gerekecektir. Bunu, Binance veya Coinbase gibi büyük kripto para borsalarından yapabilirsiniz.
  • Cüzdana SOL Aktarma: Satın aldığınız SOL tokenlerini, oluşturduğunuz Solana cüzdanınıza transfer edin.
  • Fartcoin Satın Alma: Solana tabanlı merkeziyetsiz borsalar (DEX) üzerinden Fartcoin satın alabilirsiniz. Örneğin, Raydium veya Serum gibi DEX platformlarını kullanarak SOL tokenlerinizi FRTC ile takas edebilirsiniz.
  • Güvenli Saklama: Satın aldığınız Fartcoin'leri, cüzdanınızda güvenli bir şekilde saklayın. Özel anahtarlarınızı güvende tutmak, varlıklarınızın güvenliği için önemlidir.

Fartcoin, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarında işlem gördüğü için, işlem yaparken dikkatli olmanız ve güvenilir platformları tercih etmeniz önerilir. Ayrıca, kripto paraların volatil doğası nedeniyle yatırım yaparken riskleri göz önünde bulundurmanız önem taşır.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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