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eToro için ABD macerası sona eriyor

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Popüler yatırım platformu eToro, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile vardığı anlaşma sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto varlık işlemlerinin neredeyse tamamını durduracağını açıkladı. Bu karar, şirketin kayıtsız aracılık ve takas ajansı faaliyetleri nedeniyle SEC tarafından suçlanmasının ardından geldi. eToro, anlaşma kapsamında 1,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Kripto para piyasası, düzenleyici otoritelerin artan baskısıyla karşı karşıya kalıyor. eToro'nun SEC ile vardığı anlaşma, bu durumun en güncel örneği olarak dikkat çekiyor. Popüler yatırım platformu, ABD'deki kripto varlık işlemlerini neredeyse tamamen durduracak ve 1,5 milyon dolar ceza ödeyecek. Bu gelişme, kripto para ekosisteminde faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştığı zorlukları ve uyum sağlama çabalarını ortaya koyuyor.

eToro ABD'de Kripto İşlemlerini Sonlandırıyor

eToro, SEC ile yaptığı anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Anlaşma uyarınca şirket, ABD'de "sadece sınırlı sayıda kripto varlığı işleme açık tutmayı" ve yürürlükteki federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etmeyi bırakmayı kabul etti. Bu doğrultuda, eToro'nun ABD'li müşterileri yalnızca Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) ve Ethereum (ETH) tokenlarını işlem yapabilecek.

Platformun aldığı bu karar, kripto para piyasasını derinden etkileyebilir. eToro, özellikle yeni başlayan yatırımcılar arasında popüler bir platform olarak biliniyordu. Şirketin bu kararı, ABD'deki kripto yatırımcılarının seçeneklerini sınırlandıracak.

SEC'in eToro'ya yönelik suçlamaları, şirketin kayıtsız bir aracı kurum ve takas ajansı olarak faaliyet göstermesiyle ilgiliydi. Bu durum, kripto para sektöründeki düzenleyici belirsizliklerin devam ettiğini ortaya koyuyor. Birçok platform, yasal statülerini netleştirmek ve düzenleyici otoritelerle uyum sağlamak için çaba sarf ediyor.

eToro'nun diğer kripto varlıkları için müşterilerine 180 günlük bir satış süresi tanıması sunması, yatırımcılar açısından önemli bir geçiş dönemi oluşturuyor. Bu süre zarfında yatırımcılar, portföylerini yeniden değerlendirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak zorunda kalacaklar.

Bu gelişme, sadece eToro ile sınırlı olmayabilir. Diğer kripto para platformları da benzer düzenleyici baskılarla mücadele edebilir. Bu durum, ABD kripto para piyasasının geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

eToro'nun bu kararı, kripto para sektörünün olgunlaşma sürecinin bir parçası olarak da yorumlanabilir. Düzenleyici otoritelerle uyum, uzun vadede sektörün güvenilirliğini ve istikrarını artırabilir. Ancak kısa vadede, bu tür kararlar yatırımcılar ve platformlar için zorluklar yaratabilir.

eToro'nun SEC ile vardığı bu anlaşma, kripto para sektörünün karşı karşıya olduğu düzenleyici zorlukları yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde, diğer platformların da benzer adımlar atıp atmayacağı ve bu gelişmelerin kripto para piyasasını nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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