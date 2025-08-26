ETHZilla 250 milyon dolarlık hisse geri alımı duyurdu

Ether'e yönelerek yeniden yapılanan ETHZilla, 403 milyon dolarlık kripto yatırımı sonrası 250 milyon dolarlık hisse geri alım programı açıkladı. Şirketin adımı, dijital varlık kazançlarının kurumsal likidite kaynağına dönüşebileceğine işaret ederken, analistler kaldıraç risklerine dikkat çekiyor.

Ether Yatırımı Sonrası Stratejik Hisse Geri Alımı

ETHZilla yönetim kurulu, pazartesi günü yaptığı açıklamada 250 milyon dolara kadar kendi hisselerini geri alacağını duyurdu. Şirketin borsada 165,4 milyon adet hissesi bulunuyor. Karar, kısa süre önce şirketin 180 Life Sciences'tan ETHZilla ismini alarak Ethereum odaklı bir strateji benimsemesinin ardından geldi.

Şirket, bugüne kadar 102.237 Ether satın alarak bu alımlara toplam 403 milyon dolar harcadı. Ortalama alım fiyatı 3.948,72 dolar olan bu varlıkların güncel değeri yaklaşık 489 milyon dolar seviyesinde. ETHZilla, son alımların staking yoluyla değerlendirilmek üzere Electric Capital platformuna aktarıldığını bildirdi.

Yönetim, geri alım kararını "piyasa koşulları, yönetim takdiri ve alternatif sermaye kullanımları" çerçevesinde gerekçelendirdi. Ancak şirketin bilançosu zayıf kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 141,5 milyon doları aşan kümülatif zarar kaydeden firma, sınırlı gelir ve hissedar seyrelmesi gibi sorunlarla karşı karşıya.

ETHZilla, dijital varlıkları bilançolarına ekleyen ilk şirket değil. Son dönemde BitMine Immersion Technologies, The Ether Machine ve Ether Capital gibi şirketler de benzer yatırımlara yöneldi. Uzmanlar, bu yaklaşımın spot ETF'lerle benzer yanlar taşıdığını, ancak staking ve merkeziyetsiz finans (DeFi) gibi ekstra getiriler sağladığını vurguluyor.

Buna karşın analistler, kaldıraçla yapılan kripto yatırımlarının ciddi risk taşıdığı konusunda uyarıyor. Özellikle ayı piyasalarında şirketlerin borçla finanse edilen varlıkları değer kaybına uğrayabilir ve bu durum bilançolarda daha büyük açıklar yaratabilir. Yaklaşık yüzde 3,4'lük Ether arzı hâlihazırda bu tür şirketlerin bilançolarında yer alıyor.

ETHZilla'nın adımı, kurumsal şirketlerin kriptoyu bir varlık sınıfı olarak benimsemesinde yeni bir aşamaya işaret ederken, bu stratejilerin sürdürülebilirliği piyasa koşullarına bağlı olmaya devam ediyor.