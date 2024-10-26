Etherscan v2 API ile 50 Blockchain ağını tek çatıda birleştirdi

Web3 dünyasında önemli bir yenilik hayata geçti. Etherscan'in yeni v2 API güncellemesi, geliştiricilerin Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon ve Arbitrum gibi ana ağlar ile test ağlarına tek bir API anahtarı üzerinden erişmelerini mümkün kılıyor. Bu birleştirme, çok zincirli uygulama geliştirmeyi kolaylaştırırken, maliyetleri de önemli ölçüde azaltıyor.

Tek API Anahtarı ile Çoklu Blockchain Erişimi

Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasında önemli bir adım atıldı. Etherscan'in yeni nesil v2 API ile farklı Blockchain ağları için ayrı ayrı API anahtarı ve konfigürasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Platform, "ChainID" parametresi sayesinde geliştiricilerin her Blockchain için farklı API anahtarlarına olan ihtiyacını sonlandırıyor. Bu özellik, Blockchain ağları arasında veri aktarımını ve işlem süreçlerini önemli ölçüde hızlandırıyor.

Etherscan v2 beta, mevcut v1 sürümü ile geriye dönük uyumluluğu koruyor. Platform, zamanla v1'den v2'ye tam geçiş planlıyor. Bu süreçte geliştiriciler, mevcut uygulamalarını sorunsuz bir şekilde yeni sürüme taşıyabilecek.

Yeni güncelleme, Sepolia ve Goerli gibi test ağlarını da destekliyor. Bu özellik, geliştiricilerin test süreçlerini de tek bir API üzerinden yönetmesini sağlıyor.