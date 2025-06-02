Ethereum yatırımları Bitcoin'in tahtını salladı

Ethereum yatırımları Bitcoin'in tahtını salladı
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Kripto yatırım dünyasında güç dengeleri hızla değişiyor. Ethereum tabanlı yatırım ürünleri geçen hafta 321 milyon dolar net giriş alarak Bitcoin fonlarını geride bıraktı. BlackRock Bitcoin fonu IBIT'inin 34 günlük serisini sonlandıran mahkeme kararı sonrası Bitcoin fonları 8 milyon dolar çıkış yaşadı. Hong Kong pazarı ise 54,8 milyon dolarlık rekor girişle dikkat çekti.

Kripto yatırım fonlarında yaşanan değişim piyasa uzmanlarını şaşırttı. CoinShares'in yayınladığı haftalık raporuna göre, geleneksel olarak Bitcoin'in hakimiyetiyle bilinen kripto yatırım dünyasında dengeler değişiyor. ABD mahkemesinin tarifelere yönelik aldığı karar, yatırımcı davranışlarını doğrudan etkilerken Ethereum tabanlı ürünler avantaj sağlayarak öne çıktı.

Yatırımcılar Bitcoin'den Ethereum'a Yöneldi

Ethereum tabanlı yatırım ürünleri geçen hafta kaydettikleri 321 milyon dolarlık net girişle altı haftalık toplam girişlerini 1,2 milyar dolara çıkardı. Bu performans, 2024 Aralık ayından bu yana Ethereum'un en güçlü dönemini temsil ediyor.

ABD spot Ethereum borsa yatırım fonları tek başına 285,8 milyon dolarlık giriş alırken, Bitcoin fonları öngörülmeyen bir gerileme yaşadı. BlackRock'ın IBIT ETF'sindeki 34 günlük giriş serisi sona erdi.

Mahkeme kararının etkisiyle Bitcoin tabanlı yatırım araçları hafta ortasından itibaren tersine dönerek 8 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Bu durum 9,6 milyar dolarlık altı haftalık seriyi sonlandırdı.

Bölgesel dağılımda ABD pazarı 199 milyon dolarlık girişle liderliğini korurken, Hong Kong dikkat çeken bir başarı sergiledi. Hong Kong pazarı, Nisan 2024'te başlangıcından bu yana en yüksek haftalık girişi kaydederek 54,8 milyon dolar topladı.

Avrupa pazarlarında Almanya ve Avustralya sırasıyla 42,9 milyon dolar ve 21,5 milyon dolarlık pozitif yönlü akış yaşarken, İsviçre yatırım araçları 32,8 milyon dolarlık en büyük haftalık çıkışa tanık oldu.

XRP yatırım ürünleri ise ikinci haftasında da 28,2 milyon dolarlık net çıkış yaşayarak düşüş trendini sürdürdü. Bu gelişme, XRP yatırımcılarının güven problemleri yaşadığını gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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