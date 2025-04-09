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Ethereum yatırımcısı milyonlarca dolarlık fırsatı kaçırdı

Ethereum yatırımcısı milyonlarca dolarlık fırsatı kaçırdı
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Son 900 gündür 10.000 Ethereum (ETH) tutan bir kripto balinası, ETH'lerini 4.000 doların üzerindeyken satmayıp potansiyel 27,6 milyon dolarlık zirve kârını kaçırdı. Balina, token başına ortalama 1.295 dolardan aldığı ETH'leri yaklaşık 1.578 dolardan satarak sadece 2,75 milyon dolar kazanabildi. Aynı zamanda, Donald Trump destekli World Liberty Financial da ETH stoğunun bir kısmını zararına sattı.

Kripto para piyasasındaki büyük yatırımcılar, Trump yönetiminin küresel tarifeleri sonrası yaşanan düşüş ortamında stratejik hamleler yapmaya devam ediyor. Blockchain analitik servisi Lookonchain'in verileri, ETH balinalarının bazılarının ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldığını, bazılarının ise pozisyonlarını korumak için ek fon eklediği gözüküyor. Bu durum, kripto varlık yönetiminde zamanlama stratejilerinin kritik önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

Ethereum Balinasının 900 Günlük Sabrı 27 Milyon Dolar Kaybettirdi

Bir Ethereum balinası, 900 gün boyunca sabırla tuttuğu 10.000 ETH'yi satarak önemli bir kar fırsatını kaçırdı. Blockchain analitik servisi Lookonchain'in X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşımına göre söz konusu yatırımcı, 2022 yılının Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirdiği iki işlemde toplam 13 milyon dolar harcayarak ETH satın almıştı.

Balina, Ethereum fiyatı 4.000 doları geçtiğinde bile satış yapmadı. CoinGecko verilerine göre ETH 9 Aralık'ta 4.015 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Yatırımcı son olarak token başına yaklaşık 1.578 dolardan satış yaparak toplamda 2,75 milyon dolar kazandı.

Ethereum şu anda 1.426 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para birimi son yedi günde %24 oranında değer kaybetti. Bu düşüşün ana nedeni olarak Trump yönetiminin başlattığı geniş kapsamlı küresel tarifeler gösteriliyor.

Lookonchain'in 9 Nisan tarihli bir başka paylaşımında, Donald Trump destekli kripto projesi World Liberty Financial'ın (WLF) da ETH stoğunun bir kısmını zararına sattığı bildirildi. Lookonchain, "World Liberty ile bağlantılı olabilecek bir cüzdan, 5.471 ETH'yi (8,01 milyon dolar) 1.465 dolar fiyattan sattı." diye belirtti.

Söz konusu satıştan önce World Liberty Financial, token başına ortalama 3.259 dolar ödemek suretiyle 67.498 ETH toplamıştı. Bu durum, projenin mevcut piyasa şartlarında ciddi bir zarar ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Piyasadaki düşüş ortamında bazı balinaların dip seviyeden alım yapma stratejisi izlediği de görülüyor. 7 Nisan'da kimliği belirsiz bir kripto balinası, 220.000 ETH'lik (300 milyon dolardan fazla) pozisyonunu tasfiyeden korumak için 10.000 ETH (14,5 milyon dolar) yatırdı.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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