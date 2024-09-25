Ethereum yatırımcılarını üzen gelişme: SEC kararı erteledi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, BlackRock ve Bitwise'ın spot Ethereum borsa yatırım fonları için yapılan başvuruların değerlendirilmesini ertelediğini açıkladı. Başlangıçta bu hafta içinde sonuçlanması beklenen karar, daha fazla inceleme için Kasım ayına ertelendi. Bu gelişme, kripto yatırımcıları arasında büyük bir merak ve beklenti yaratıyor.

Ethereum Yatırımcılarının Bekleyişi Sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum tabanlı borsa yatırım fonlarıyla ilgili önemli kararlarını erteledi. Bu erteleme, kripto para piyasasında yakından takip edilen gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

Nasdaq'ta işlem görmesi planlanan BlackRock ve Bitwise'ın spot Ethereum ETF'leri için kural değişikliği teklifi değerlendirmesi, SEC tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta sonuçlandırılacaktı. SEC son açıklamasında, konuyu daha detaylı incelemek amacıyla kararını 10 Kasım'a kadar erteledi.

Benzer şekilde, NYSE American borsasında Bitwise'ın Ethereum ETF'leri ve Grayscale'in iki Ethereum bazlı ürünü için opsiyon işlemlerinin onaylanması da 11 Kasım'a ertelendi.

Bu gelişmeler, SEC'in geçen hafta BlackRock'ın Bitcoin Trust opsiyonlarını onaylamasının ardından geldi. Uzmanlar, bu onayı Bitcoin ETF'leri açısından olumlu bir adım olarak değerlendirmişti.

Öte yandan, Nasdaq Uluslararası Menkul Kıymetler Borsası, Ağustos ayında Ethereum ETF'sini daha erişilebilir kılmak için bir opsiyon listeleme teklifi sunmuştu. Bu teklifte, yatırımcıların Ethereum'a doğrudan yatırım yapmanın zorluklarından kaçınabileceği vurgulanmıştı.

SoSoValue verilerine göre BlackRock'ın Ethereum ETF'si şu anda yaklaşık 977 milyon dolar değerinde net varlığa sahip. Dokuz Ethereum ETF'si arasında en yüksek net girişi sağlayan bu fon, 1,10 milyar dolarlık yatırıma sahip. Verilere bakıldığında tüm Ethereum ETF'leri, piyasaya çıktıkları Temmuz ayından bu yana toplam 624 milyon dolarlık net çıkış yaşadığı görülüyor.