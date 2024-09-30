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Ethereum Vakfı'ndan tartışmalı Ether satışı

Ethereum Vakfı'ndan tartışmalı Ether satışı
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Ethereum Vakfı, bu yıl 10 milyon doları aşan Ether satışıyla kripto topluluğunun radarına girdi. Blockchain analitik sağlayıcısı Lookonchain verileri, vakfın son olarak 100 Ethereum (ETH) daha sattığını ortaya koyuyor. Bu satışlar, topluluğun şeffaflık taleplerini artırırken, Ethereum ekosisteminin finansal yönetimi hakkında sorular uyandırıyor.

Kripto para dünyasının en büyük ikinci oyuncusu Ethereum'un arkasındaki kuruluş, finansal stratejisiyle tartışılıyor. Ethereum Vakfı'nın yıl içinde gerçekleştirdiği ETH satışları, platformun geleceği ve yönetimi hakkında tartışmaları alevlendiriyor. Vakfın harcama politikaları ve şeffaflık konusundaki tutumu, Ethereum topluluğunda yankı uyandırırken, kripto sektörünün sürdürülebilirliği konusunda da soru işaretleri oluşturuyor.

Ethereum Topluluğu Vakfın Ether Satışlarından Endişe Duyuyor

Ethereum Vakfı'nın son dönemdeki finansal hareketleri, kripto para piyasasında büyük bir yankı uyandırdı. Blockchain analitik firması Lookonchain tarafından paylaşılan verilere göre vakıf bu yıl içinde toplam 3.766 ETH (yaklaşık 10,46 milyon dolar) satışı gerçekleştirdi. Bu satışların en sonuncusu, 263.000 dolar değerinde 100 ETH olarak kaydedildi.

Bu gelişmeler, Ethereum topluluğunda endişe ve tartışmalara sebebiyet verdi. Özellikle vakfın büyük miktardaki Ethereum transferleri, topluluk üyelerinin dikkatini çekti. Bu durum, vakfın uzun vadeli stratejisi ve Ethereum'un geleceği hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Ethereum araştırmacısı Justin Drake, topluluktan gelen eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı. Drake, vakfın "nispeten yakında" bir finansal rapor yayınlamayı planladığını ifade etti. Bu açıklama, vakfın harcamaları son zamanlarda tartışma konusu haline geldiği için önem taşıyor.

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Buterin, "Mevcut yaklaşık bütçe stratejisi, her yıl kalan paramızın yüzde 15'ini harcamaktır." dedi. Bu strateji, Ethereum Vakfı'nın zamanla küçülse de sonsuza kadar var olmayı hedeflediğini gösteriyor.

Ethereum araştırmacı Drake'in "sınırlı kişisel anlayışı" olarak tanımladığı bilgiler ise daha detaylı bir finansal tablo sunuyor. Buna göre vakıf yılda yaklaşık 100 milyon dolar harcıyor. Ana Ethereum cüzdanında yaklaşık 650 milyon dolar değerinde fon tutuyor. Ayrıca Ethereum'un fiyatına bağlı olarak değişen yaklaşık 10 yıllık bir kullanım süresi olduğu tahmin ediliyor.

Bu gelişmeler kripto para projelerinin finansal yönetimi ve şeffaflığı konusunda daha geniş bir tartışmayı tetikliyor. Ethereum topluluğu, vakıftan daha fazla şeffaflık ve düzenli finansal raporlamalar talep ediyor. Bu talepler, sadece Ethereum ekosistemi için değil, tüm kripto para sektörü için önemli bir dönüm noktası olabilir.

Ethereum Vakfı'nın bu satışları ve finansal stratejisi, Ethereum'un (ETH) piyasa değerini de etkileyebilir. Şu anda Bitcoin'den (BTC) sonra en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, 2.617,55 dolardan işlem görüyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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