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Ethereum Vakfı cephesinden beklenmedik binlerce Ethereum transferi

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Ethereum Vakfı'na ait olduğu düşünülen bir cüzdan, yedi yıl aradan sonra harekete geçti ve 92,500 Ether transfer etti. Bu işlem, yaklaşık 290 milyon dolarlık bir değeri temsil ediyor.

Yedi yıl sonra Ethereum Vakfı'na ait olduğu düşünülen bir cüzdan harekete geçerek büyük bir Ethereum (Ether) transferi gerçekleştirdi. Toplam 92 bin 500 Ether'in taşındığı bu işlem milyonlarca dolarlık değere sahip.

Ethereum Vakfından Beklenmedik Büyük Transfer

Uzun süredir hareketsiz duran ve Ethereum Vakfı'na ait olduğu düşünülen bir dijital cüzdan, yedi yıl aradan sonra ilk kez işlem yaptı. Bu işlem, piyasa değeri yaklaşık 290 milyon dolara tekabül eden 92 bin 500 Ether'in transferini içeriyor.

Blockchain takip servisi Arkham Intelligence'ın paylaştığı bilgilere göre söz konusu cüzdan kısa bir süre önce bu devasa miktardaki Ether'i başka bir adrese gönderdi. Etherscan platformundan elde edilen veriler, aktarılan fonların henüz kullanılmadığını gösteriyor.

Bu büyük çaplı transferin arkasında gerçekten Ethereum Vakfı'nın olup olmadığı henüz kesinlik kazanmış değil. Son olarak konuyla ilgili Ethereum Vakfı cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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