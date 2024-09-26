Ethereum vadeli işlemlerinde güven tazelendi

Ethereum (ETH) piyasasında yeni bir döneme girildiğine dair işaretler artıyor. Son CryptoQuant verileri, Ethereum'un vadeli işlem fonlama oranlarının pozitife döndüğünü gösteriyor. Bu gelişme, yatırımcıların Ethereum'un geleceğine dair iyimser beklentilerini yansıtıyor. Özellikle Fed'in son faiz indirimi kararının ardından Ethereum'un gösterdiği performans, kripto para piyasasında dikkat çekiyor.

Fed Kararı Sonrası Ethereum Piyasası Canlandı

Ethereum türev piyasasında yaşanan son gelişmeler, yatırımcıları heyecanlandırıyor. CryptoQuant analizine göre vadeli işlem fonlama oranlarının 30 günlük hareketli ortalaması pozitif bir seyir izliyor. Bu değişim, Ethereum'un yakın gelecekte daha yüksek fiyatlara ulaşabileceğine dair beklentileri artırıyor.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno yaptığı açıklamada, bu yükselişin uzun süreli bir düşüşün ardından geldiğine dikkat çekti. Moreno "Genel olarak, pozitif ve artan fonlama oranları, yatırımcıların sürekli vadeli işlem piyasasında uzun pozisyonlar açma istekliliğini gösteriyor. Bu durum tarihsel olarak daha yüksek fiyat beklentisiyle ilişkilendiriliyor." dedi.

Moreno, bu hafif artışın tek başına sürdürülebilir bir fiyat rallisini garanti etmediğinin altını çizdi. Ancak "fonlama oranı 30 günlük hareketli ortalamasındaki artış olumlu bir işaret" olarak değerlendirdi.

Coinglass verileri de Ethereum'un açık faiz ağırlıklı fonlama oranının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül'deki faiz indirimi kararından bu yana pozitif bir eğilim gösterdiğini ortaya koyuyor. Şu anda bu oran yüzde 0.0089 seviyesinde bulunuyor.

QCP Capital analistleri de büyük borsalardaki fonlama oranlarında iyileşmeler gözlemlediklerini belirterek, bu durumu son faiz indirimine dayandırdılar. Analistler "Büyük borsalardaki fonlama oranları iyileşiyor ve baz getirileri, özellikle son faiz indirimleriyle birlikte daha cazip hale geliyor." yorumunu yaparak kripto vadeli işlem piyasasındaki artan iyimserliğe dikkat çektiler.

Sürekli vadeli işlem piyasası, piyasa duyarlılığı ve fiyat trendleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu piyasa, tüccarların beklentilerini yansıtan bir barometre görevi görüyor ve önümüzdeki haftalarda olası piyasa hareketleri hakkında fikir veriyor.

Ethereum'un vadeli işlem fonlama oranlarındaki bu son değişim, daha geniş bir piyasa toparlanması ve fiyat artışıyla aynı zamana denk geliyor. Fed'in 18 Eylül Çarşamba günü Federal Fon oranını 50 baz puan indirmesinden bu yana, Ethereum'un değeri yüzde 17'nin üzerinde artış kaydetti. Bu performans, aynı dönemde yüzde 10'luk bir artış yaşayan Bitcoin'i geride bıraktı.

Piyasa uzmanları, bu gelişmelerin Ethereum'un uzun vadeli potansiyeline olan inancı gösterdiğini düşünüyor. Bununla birlikte, kripto para piyasalarının oynaklığı göz önüne alındığında, yatırımcıların dikkatli olması gerektiği de vurgulanıyor.