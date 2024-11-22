Ethereum türev piyasası tarihinde ilk kez 20 milyar doları aştı

Kripto para piyasaları yeni bir döneme adım atıyor. Ethereum son 24 saatte yüzde 7'lik artışla 3.365 dolara yükselirken, vadeli işlem piyasasındaki toplam değer de 20,8 milyar dolara ulaştı.

Ethereum Türev Piyasası Tarihinde İlk Kez 20 Milyar Doları Aştı

Ethereum'un türev piyasası son dört ayda yüzde 40'ın üzerinde genişledi. CryptoQuant raporuna göre Ethereum OI-ağırlıklı vadeli işlem fonlama oranı geçen hafta boyunca birçok kez yeni rekor seviyelere ulaştı. Coinglass verileri, fonlama oranının şu anda yüzde 0,0374 seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Piyasa aktivitesi Kasım ayında önemli bir artış kaydetti. Zincir üstü işlem hacmi iki haftada yüzde 85 artarak 7,13 milyar dolara yükseldi. Bu artışta Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimi zaferi ve Bitcoin'in (BTC) 99.000 dolara yaklaşması etkili oldu.

Uzmanlar, yüksek kaldıraç oranları konusunda uyarıda bulunuyor. Ethereum'un tahmini kaldıraç oranı 0,40 ile rekor seviyeye ulaştı. Bu durum, olası bir fiyat düşüşünde toplu likidasyonlara yol açabilir.