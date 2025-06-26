Ethereum tabanlı stablecoin kullanımı tarihi zirveye ulaştı

Ethereum tabanlı stablecoin kullanımı tarihi zirveye ulaştı
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Ethereum ağında stablecoin kullanan haftalık benzersiz kullanıcı sayısı 750 bini aşarak tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. USDT ve USDC'nin liderliğindeki 134 milyar dolarlık piyasada kullanıcı trafiği sürekli artış gösteriyor. Bu büyüme kurumsal ilgi ve gerçek kullanım odaklı benimsemenin güçlü sinyallerini veriyor.

Ethereum tabanlı stablecoin ekosistemi 2024 ve 2025 başında tarihi bir dönüm noktasından geçiyor. USDT, USDC, BUSD ve DAI dahil olmak üzere başlıca kripto para birimlerinde görülen bu rekor artış, spekülatif yatırımın ötesine geçen bir dönüşümü işaret ediyor. Artan rekabet ortamında stablecoin ihraççıları, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

Ethereum Stablecoin Trafiği 750 Bin Kullanıcıya Ulaştı

Ethereum ağındaki bu büyüme trendi, stablecoin benimsenmesinin spekülatif ilgiden gerçek fayda odaklı bir yaklaşıma geçiş yaptığını gösteriyor. 2024 boyunca devam eden istikrarlı yukarı yönlü seyir, stablecoin kullanımının artık kalıcı bir benimsenme aşamasında olduğunu ortaya koyuyor.

Mevcut stablecoin piyasası Ethereum üzerinde iki büyük oyuncu tarafından kontrol edilmeye devam ediyor. USDT, 73 milyar dolarlık arzla piyasa kapitalizasyonu açısından liderliğini korurken, USDC 41 milyar dolar elinde bulunduruyor. Her iki token birlikte toplam piyasanın yüzde 85'ini oluşturuyor.

Diğer stablecoinler toplu olarak yaklaşık 20 milyar dolarlık arzı temsil ediyor. Bu durum, yeni girenlerin yerleşik oyuncuların hakimiyetine rağmen anlamlı bir piyasa payı yakalayabilecek alana sahip olduklarını gösteriyor.

Büyüyen kullanıcı tabanı, stablecoin ihraççıları arasında artan rekabeti tetikliyor. Piyasa olgunlaştıkça, şirketlerin daha düşük işlem ücretleri, gelişmiş getiri fırsatları ve potansiyel sahipler için teşvikler sunarak kullanıcılar için daha agresif bir şekilde rekabet etmeleri muhtemel.

Bu sürekli büyüme, dijital dolar benimsenmesi ve kripto etkin finansal hizmetlere yönelik daha geniş eğilimleri yansıtıyor. Daha fazla geleneksel finansal kurum ve ödeme işlemcisi stablecoin altyapısını entegre ettikçe, benimseme daha da hızlanabilir ve stablecoinleri dijital ticaret için kritik altyapı olarak kurabilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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