Ethereum staking tüm zamanların rekorunu kırdı

Ethereum Blockchain stake edilen coin miktarı son dönemde büyük artış gösterdi. İstatistiklere göre 5 milyondan fazla Ethereum şimdi PoS kilitli durumda. Bu gelişme yatırımcıların ETH'lerini mevcut fiyatlardan satmak yerine uzun süre tutmaya karar verdiğini gösteriyor.

SEC Düzenlemesi Ethereum Yatırımcı Güvenini Artırdı

CryptoQuant uzmanlarından Onchainschool, haziran ayının ilk yarısında 500 bin ETH'nin kilitlendiğini belirterek bunun "artan güven ve piyasadaki mevcut coin miktarının azalması" anlamına geldiğini ifade etti.

Ethereum birikimi yapan adresler yani hiç satış yapmayan coin sahipleri de ETH varlığında 22,8 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum uzmanın belirttiğine göre Ethereum'un "uzun vadeli temel özellikler ve yatırımcı güveni açısından en güçlü kripto paralar" arasında olduğunu kanıtlıyor.

Staking'deki son artış ABD'nin kripto paralara karşı tutumunun iyileşmesi ortasında geliyor. Bu rekor ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para staking'i hakkında yeni açıklama yapmasından yaklaşık üç hafta sonra geldi.

SEC'in Kurumsal Finans Bölümü 29 Mayıs açıklamasında "Protokol Staking Faaliyetleri" gibi Proof-of-Stake Blockchain'de stake edilen kripto paraların "Komisyon'a Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıt yaptırması gerekmiyor" dedi.

35 milyon stake edilen Ethereum'un yüzde 25'inden fazlası Lido isimli protokol aracılığıyla işlem görüyor. Verilere göre Binance stake edilen Ethereum'un yüzde 7,5'ini elinde tutarken Coinbase ise yüzde 7,4'ünü tutuyor.

Coinbase borsası kendi doğrulayıcıları aracılığıyla stake edilen Ethereum'un yüzde 11,4'ünden fazlasını tutarak Ethereum'un en büyük düğüm işletmecisi haline geldi. Merkeziyetsizlik taraftarları daha önce Lido gibi protokoller aracılığıyla stake edilen artan Ethereum miktarını ağ için tek zayıf nokta yaratabilen risk olarak eleştirdi.

Eleştirilere rağmen Lido gibi protokollerin gelişmesi sayesinde büyük şirketlerin bu alana girişi önemli ölçüde arttı. Lido protokolünde kurucu olan Konstantin Lomashuk "Lido'nun toplam değerinin önemli bir kısmı zaten büyük şirketlerden geliyor" dedi.