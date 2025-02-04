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Ethereum Pectra güncellemesi nedir? ETH fiyatı artacak mı?

Ethereum Pectra güncellemesi nedir? ETH fiyatı artacak mı?
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Ethereum'un merakla beklenen Pectra güncellemesi, ağın güvenliğini ve ölçeklenebilirliğini artıracak önemli yenilikler sunuyor. Cüzdanlara akıllı sözleşme özellikleri kazandıran EIP-7702 ve staking sistemini güçlendiren EIP-7251, Ethereum'un geleceğine yön verecek. Peki, Ethereum Pectra güncellemesi nedir? Güncelleme sonrası Ethereum (ETH) fiyatı artacak mı?

Ethereum Pectra güncellemesi nedir?

Pectra, Ethereum ağı için planlanan büyük bir güncellemedir. Daha önce ayrı olarak planlanan Prague ve Electra güncellemelerini tek bir pakette birleştirerek daha verimli hale getirmeyi amaçlar. Pectra'nın ilk aşamasının 2025'in başlarında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu güncelleme, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) çalıştığı uygulama katmanını ve ağın işleyişini yöneten konsensüs katmanını kapsıyor.

Kısaca Pectra, Ethereum cüzdanlarını daha güvenli ve kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor. Ayrıca, doğrulayıcıların (validator) en fazla 2048 ETH stake edebilmesine imkan tanırken, minimum stake miktarını 32 ETH seviyesinde tutmaya devam ediyor.

Şu anda geliştiriciler, hangi Ethereum İyileştirme Teklifleri (EIP)'nin güncellemeye dahil edileceğini tartışıyor. Ethereum.org sitesine göre ilk aşamada sekiz öneri pakete dahil edilecek. İşte bu önerilerden en dikkat çekenleri, nasıl çalıştıkları ve kullanıcılar ile geliştiricilere nasıl fayda sağlayacakları:

EIP-7702: Standart Ethereum cüzdanları akıllı cüzdan özellikleri kazanıyor

Polygon geliştirici ilişkileri mühendisi Jarrod Watts, bu teklifi "Ethereum'a yapılan en önemli değişikliklerden biri… belki de en önemlisi" olarak tanımlıyor. İlginç olan şu ki, Vitalik Buterin'in bu öneriyi sadece 22 dakikada yazdığı söyleniyor.

EIP-7702, Ethereum cüzdanlarını daha güvenli ve kullanımı kolay hale getirmek için tasarlandı. En büyük yeniliklerinden biri, işlem sırasında standart Ethereum cüzdanlarının geçici olarak akıllı sözleşme cüzdanı gibi davranabilmesi.

Bu sayede:

  • Toplu işlem (batch transaction) yaparak birden fazla işlemi tek seferde gerçekleştirebilirsiniz.
  • Bir başka hesabın sizin işlem ücretinizi (gas fee) karşılamasına izin verebilirsiniz.

Ethereum çekirdek geliştiricilerinden Marius van der Wijden, bu özelliğin üçüncü tarafların gas ücretlerini ödemesine imkan tanıdığını ve bunun, kullanıcıların sadece Ether ile değil, farklı kripto paralarla da gas ücreti ödeyebilmesini sağlayacağını belirtiyor.

Ayrıca, EIP-7702 sayesinde kullanıcılar, cüzdanlarında yetkilendirilmiş alt anahtarlar (sub-keys) oluşturabilecek. Bu alt anahtarlar:

  • Sadece belirli token'ları harcamak,
  • Günlük harcama limitleri belirlemek,
  • Sadece belirli merkeziyetsiz uygulamalarla (dApps) etkileşim kurmak gibi sınırlamalarla kullanılabilecek.

Böylece, hesap güvenliği ve kullanıcı kontrolü önemli ölçüde artmış olacak.

Bu güncelleme, önceki bir öneri olan EIP-3074'ün geliştirilmiş versiyonu olarak görülüyor ve Ethereum'un gelecekteki güncellemeleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

EIP-7251: Daha büyük miktarda ETH stake etme imkanı

EIP-7251, doğrulayıcıların en fazla 2048 ETH stake edebilmesini mümkün kılıyor. Ancak minimum stake miktarı 32 ETH olarak kalmaya devam edecek.

Temmuz 2024 itibarıyla, Ethereum ağı üzerinde çalışan yaklaşık 2.600 node, bir milyondan fazla doğrulayıcıya sahipti. Bu da toplam ETH arzının yaklaşık yüzde 27'sine denk geliyor. Ancak, uzmanlar çok fazla doğrulayıcı olmasının işlemlerin başarısız olmasına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

EIP-7251 sayesinde büyük ölçekli node operatörleri daha az doğrulayıcı çalıştırarak ağı daha verimli hale getirebilecek. Bu değişiklik:

  • Ağın işleyişini basitleştirerek gereksiz işlem yükünü azaltacak.
  • Tekil (solo) staking yapan yatırımcıların, biriken ödüllerini daha kolay şekilde yeniden stake etmesine olanak tanıyacak.

Ethereum ağı, çok fazla doğrulayıcı olduğunda fazla veri işlemek zorunda kalıyor ve eşler arası (peer-to-peer) mesaj trafiği artıyor. Bu durum ağı yavaşlatabilir ve işlem maliyetlerini artırabilir. EIP-7251 sayesinde doğrulayıcılar daha verimli çalışacak ve ağın uzun vadede daha ölçeklenebilir ve düşük maliyetli olması sağlanacak.

Pectra güncellemesi Ethereum'un fiyatını artırır mı?

Pectra'nın Ethereum fiyatı üzerindeki etkisini kesin olarak tahmin etmek zor. ETH fiyatına etkisi, güncellemenin Ethereum'un teknolojisini ne kadar geliştirdiğine ve yatırımcıların bu iyileştirmelere nasıl tepki vereceğine bağlı olacak.

Eğer Pectra, Ethereum'un kapasitesini ve verimliliğini önemli ölçüde artırırsa, bu durum yatırımcı güvenini artırabilir ve ETH fiyatında yükselişe yol açabilir. Ancak, genel piyasa koşulları ve yatırımcı duyarlılığı büyük rol oynadığı için fiyat üzerindeki gerçek etkiler zamanla netleşecek.

Pectra güncellemesi Ethereum için neden önemli?

Pectra güncellemesi, Ethereum için önemli bir dönüm noktası olabilir. Çünkü özellikle iki büyük değişiklik öne çıkıyor:

  • EIP-7702, Ethereum cüzdanlarını daha akıllı, güvenli ve kullanışlı hale getirerek işlem yapmayı kolaylaştırıyor.
  • EIP-7251, doğrulayıcıların daha büyük miktarda ETH stake etmesini sağlayarak ağın verimliliğini artırıyor.

Bu yenilikler sayesinde Ethereum, daha kullanıcı dostu, güvenli ve ölçeklenebilir hale gelecek ve gelecekteki artan taleplere daha iyi yanıt verebilecek.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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