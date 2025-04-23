Ethereum öncülüğünde kripto para piyasaları canlandı

Ethereum'un ani yükselişi, toplam kripto para piyasasının 3 trilyon dolarlık değere ulaşmasına katkıda bulundu. TradingView verilerine göre ETH hakimiyeti 22 Nisan'da Eylül 2019'daki yüzde 7'lik düşük seviyesine gerilemişti. Ancak sonraki fiyat artışı, bu payın kritik destek seviyesinden sıçramasını ve 23 Nisan'da yüzde 7,5'in üzerine çıkmasını sağladı. Teknik göstergeler ve yaklaşan ana ağ güncellemesi, bu yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

Ethereum Yüzde 15 Yükselişle Kripto Piyasasına Liderlik Ediyor

Ethereum fiyatı uzun bir durgunluk döneminden sonra güçlü bir şekilde yükseldi. Son 24 saatteki yüzde 15'lik artış, ETH'nin 1.800 doların üzerine çıkmasını sağladı. Aynı dönemde Bitcoin yüzde 6, toplam kripto piyasası ise yüzde 5 değer kazandı.

Kripto para analistleri bu yükselişin önemi konusunda görüş bildirmeye başladı. Kripto yatırımcısı ve analisti Income Sharks, sosyal medya platformu X platformunda Ethereum'un güçlü performansının tüm kripto ekosistemini yukarı taşıdığını ifade etti.

Piyasa analisti Ash Crypto ise ETH'nin "patlamak üzere olduğunu" belirterek mevcut grafik desenini Bitcoin'in 2024 sonlarındaki performansına benzetti.

10x Research'ten Markus Thielen, yoğun şekilde kısa pozisyon alınan piyasada bir sıkışma yaşandığını söyledi. Thielen, Ethereum'un hem günlük hem de haftalık zaman dilimlerinde aşırı satıldığını ve bu durumun bir geri dönüş için zemin hazırladığını vurguladı.

Uzmanlar, yaklaşan ana ağ güncellemesinin Ethereum fiyatındaki bu hareketi destekleyen önemli bir faktör olduğunu düşünüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı olarak Paul Atkins'in onaylanmasının da genel piyasa güvenini olumlu etkilediği belirtiliyor.

Kripto para borsası BTSE'nin operasyon direktörü Jeff Mei ise Ethereum'un bağımsız hareket ettiğine ikna olmadığını ve fiyat artışının büyük ölçüde Bitcoin'i ve genel piyasayı takip etmesinden kaynaklandığını ifade etti.