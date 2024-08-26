Ethereum okullarda ders olarak okutulacak

Arjantin Eğitim Bakanlığı, ülkenin geleceğini şekillendirmek adına cesur bir adım atıyor. ETH Kipu ile iş birliği yaparak Buenos Aires'teki lise öğrencilerine Blockchain ve Ethereum teknolojisini öğretmeyi hedefleyen kapsamlı bir program başlatılıyor.

Buenos Aires'te Liseler Ethereum Ve Blockchain İle Tanışıyor

Buenos Aires'te lise öğrencileri için yeni bir dönem başlıyor. Arjantin Eğitim Bakanlığı, ETH Kipu ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde, Blockchain teknolojisini müfredata dahil ediyor. 27 Ağustos'ta başlayacak olan bu yenilikçi program, öğrencilere Ethereum ve Blockchain dünyasının kapılarını aralayacak.

ETH Kipu'nun kurucu ortağı Paula Doy, "Gençlerimize geleceği şekillendirme gücünü veriyoruz." diyerek projenin önemini vurguladı. Program, sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmayıp, uygulamalı stajlar da sunarak öğrencilerin deneyim kazanmasını hedefliyor.

Eğitim planı, 18 yaş ve üzeri gençler için özel olarak tasarlanmış bir Solidity programlama dili kursunu da kapsıyor. 500'den fazla öğrencinin katılması beklenen bu çevrimiçi kurs, merkezi olmayan uygulamaların geliştirilmesi konusunda derinlemesine bilgi sağlayacak. ETH Kipu, bu eğitimleri verecek 30 uzman eğitmenin yetiştirilmesi için de kolları sıvamış durumda.

Solidity, Ethereum'un yanı sıra BNB Akıllı Zinciri ve Avalanche gibi popüler Blockchain ağlarında da kullanılan, akıllı sözleşmelerin oluşturulmasında kilit rol oynayan bir programlama dili olarak öne çıkıyor. 2014'te geliştirilen bu dil, Blockchain dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

ETH Kipu'nun 7 Ağustos'ta düzenlediği ve 200 öğrencinin katıldığı Ethereum atölyesi, bu kapsamlı eğitim programının öncüsü olarak görülüyor. Bu atölye, Buenos Aires liselerinde blok zinciri eğitiminin başlangıç noktası olarak değerlendiriliyor.

Arjantin'de kripto para birimlerine olan ilgi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarla paralel olarak artış gösteriyor. Son verilere göre yüzde 276 gibi rekor düzeyde seyreden yıllık enflasyon oranı, vatandaşları alternatif yatırım araçlarına yönlendiriyor. Analistlere göre dünya genelindeki en büyük 55 kripto borsasına yapılan ziyaretlerin önemli bir kısmı Arjantin'den geliyor. Özellikle Binance'in toplam ziyaretçilerinin yüzde 6,9'unun Arjantinli olması, ülkenin bu alandaki potansiyelini gözler önüne seriyor.

Arjantinliler, ekonomik belirsizlik ortamında varlıklarını korumak için Tether USDT gibi stablecoinlere yöneliyor. Bu durum, ülkede kripto para ekosisteminin hızla gelişmesine zemin hazırlıyor.