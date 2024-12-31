Ethereum, kritik direnç ve destek seviyelerini test ediyor

Ethereum ekosisteminde yatırımcı davranışları endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını kapatması ve artan panik satışları, kripto para biriminin 4.000 dolar hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Ethereum için 4.000 Dolar Hedefi Uzaklaşıyor

Ethereum piyasasındaki mevcut görünüm, yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret ediyor. Canlılık göstergesinin iki yılın zirvesine ulaşması, uzun vadeli yatırımcıların bile pozisyonlarını azaltmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Kripto para birimi şu anda yaklaşık 3.402 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kritik 3.327 dolar destek seviyesinin üzerindeki konumunu korumaya çalışan Ethereum, 3.524 dolar direncini kıramaması sonucu yatay hareket ediyor.

Uzmanlar, teknik göstergelerin Ethereum'un mevcut destek seviyesini kaybetmesi durumunda 3.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor. Bu seviyenin kırılması, yatırımcı kayıplarını artırabilir ve toparlanma sürecini uzatabilir.

Öte yandan, Ethereum'un 3.524 dolar direncini aşması durumunda, 3.721 dolar seviyesi hedeflenebilir. Bu gelişme, yatırımcı güvenini artırabilir ve yeni alımları tetikleyebilir.