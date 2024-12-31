Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
İsrail'in kalbini gece yarısı balistik füzeyle vurdular
Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Nusrettin Demir öldürüldü

Ethereum, kritik direnç ve destek seviyelerini test ediyor

Ethereum, kritik direnç ve destek seviyelerini test ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum (ETH) piyasasında uzun vadeli yatırımcıların artan satış baskısı, canlılık göstergesini iki yılın en yüksek seviyesine yükseltti. Kripto para birimi, 3.327 dolar destek seviyesini korumaya çalışırken, 3.524 dolar direncini aşamadı. Piyasa dalgalanması yatırımcı endişelerini artırıyor.

Ethereum ekosisteminde yatırımcı davranışları endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını kapatması ve artan panik satışları, kripto para biriminin 4.000 dolar hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Ethereum için 4.000 Dolar Hedefi Uzaklaşıyor

Ethereum piyasasındaki mevcut görünüm, yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret ediyor. Canlılık göstergesinin iki yılın zirvesine ulaşması, uzun vadeli yatırımcıların bile pozisyonlarını azaltmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Kripto para birimi şu anda yaklaşık 3.402 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kritik 3.327 dolar destek seviyesinin üzerindeki konumunu korumaya çalışan Ethereum, 3.524 dolar direncini kıramaması sonucu yatay hareket ediyor.

Uzmanlar, teknik göstergelerin Ethereum'un mevcut destek seviyesini kaybetmesi durumunda 3.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor. Bu seviyenin kırılması, yatırımcı kayıplarını artırabilir ve toparlanma sürecini uzatabilir.

Öte yandan, Ethereum'un 3.524 dolar direncini aşması durumunda, 3.721 dolar seviyesi hedeflenebilir. Bu gelişme, yatırımcı güvenini artırabilir ve yeni alımları tetikleyebilir.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

4 dakikada mevsim değişikliği! Girerken yaz, çıkarken kış
img

Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
img

Futboldan men edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
İhbara giden polis korkunç manzarayla karşılaştı
Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
Kesilecek miktarı duyanlar hesaplarını kapatıyor
Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay
Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak
Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi

Son Dakika Haberleri

31 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 31 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Regaib Kandili duası nasıl yapılır? Regaib Kandili'nde zikir nasıl çekilir? Az önce deprem mi oldu? 31 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 yarışmacıları kim? YENİ YIL MESAJLARI RESİMLİ! 2025 Hoş geldin sözleri… Regaib Namazı nasıl kılınır? Regaib Namazı kaç rekât kılınır? Regaib Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaib Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Bugün kandil mi? Regaib Kandili 2025 ne zaman, hangi gün? YENİ YIL HEDİYE ÖNERİLERİ 2025! En güzel ve en anlamlı kadın/erkek yılbaşı hediye fikirleri… BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Resmi Gazete bugün (31 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.