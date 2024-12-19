Ethereum işlem ücretleri düşüş için gün sayıyor

Ethereum (ETH) Blockchain ağında gas limitinin artırılması için validatörlerden gelen destek yüzde 10'a yükseldi. Çekirdek geliştiriciler, bu değişikliğin işlem ücretlerinde yüzde 33'e varan düşüş sağlayabileceğini belirtiyor. Topluluk üyeleri, ağın performansını iyileştirmek için gas limitinin 40 milyona kadar artırılmasını destekliyor.

Ethereum Validatörleri Gas Limiti Artışını Destekliyor

"Pump The Gas" girişimi, Ethereum çekirdek geliştiricisi Eric Connor ve MakerDAO'nun eski akıllı sözleşmeler başkanı Mariano Conti tarafından hayata geçirildi. Girişim, Ethereum gas limitini 40 milyona yükseltmeyi hedefliyor.

Ethereum araştırmacısı Justin Drake, validatörünü 36 milyon gas limiti için yapılandırdığını ve yüzde 20'lik bir artışın "güvenli bir şekilde çarkları yağladığını" belirtti.

2077 Collective'in kreatif direktörü Emmanuel Awosika, mevcut gas limitinin yüksek talep gören uygulamaların dağıtımını engelleyebildiğini vurguladı. Awosika'ya göre bazı uygulamalar, gas fiyatlarının viral kullanımda artması ve kötü kullanıcı deneyimine yol açması nedeniyle şu anki limitle dağıtılamıyor.

Ethereum Foundation'dan Toni Wahrstätter ise gas limitlerindeki hızlı artışın istikrar ve güvenlik açısından risk yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. "Pump The Gas" platformu da bu riskleri kabul ederek, zincirin solo düğüm operatörleri için yönetilemez hale gelmemesi gerektiğini vurguladı.