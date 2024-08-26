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Ethereum işlem hacminde keskin düşüş

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Ethereum Blockchain ağında yaşanan son ekonomik durgunluk, işlem hacminin ve sayısının önemli ölçüde düştüğünü ortaya koydu. Ethereum'da Temmuz ayına kıyasla Ağustos'ta işlem hacmi yüzde 55 azalarak 2,9 milyar dolara geriledi, işlem sayıları ise son yılların en düşük düzeyine ulaştı.

Ethereum Blockchain ağı, Ağustos ayında beklenmedik bir durgunluk yaşadı. Ethereum Blockchain ağında işlem hacmi ve günlük işlem sayılarında ciddi düşüşler gözlemlenirken, uzmanlar bu düşüşte yaz dönemi yavaşlamasının etkili olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte uzmanlara göre düşüş oranının geçmiş yıllara kıyasla daha az olması, sektörün gelişim hızını koruduğunun göstergesi.

Ethereum Blockchain Ağının Kullanımı Frenlendi

Verilere göre Ethereum Blockchain ağında Ağustos ayı boyunca işlem hacmi ve günlük işlem sayılarında belirgin bir azalma yaşandı. Uzmanlar bu düşüşü yıllık yaz dönemi durgunluğuyla ilişkilendirdi.

Son piyasa verilerine göre Ethereum Blockchain ağının günlük işlem hacminin yedi günlük hareketli ortalaması, geçtiğimiz ay içerisinde ciddi bir düşüş yaşadı. 26 Temmuz'da 6,56 milyar dolar olan bu değer, yaklaşık yüzde 55'lik bir azalmayla 2,9 milyar dolara geriledi. Temmuz ayında 134,71 milyar dolar olan toplam işlem hacmi, Ağustos'ta 91,46 milyar dolara düştü ve ay sonuna yaklaşırken bu eğilimin sürdüğü gözlemlendi.

Ağdaki ekonomik aktivitenin bir diğer göstergesi olan günlük işlem sayıları da benzer bir trend izledi. Pazar günü kaydedilen yaklaşık 1,07 milyon işlem, 25 Mart'ta görülen 1,32 milyonluk zirve değerinden oldukça uzak kaldı. Bu durum, Ethereum üzerindeki işlem yoğunluğunun son dönemlerin en düşük seviyelerine indiğini gösteriyor.

Veriler Ağustos ayının henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, aylık toplam işlem sayısının son yılların en düşük seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor. Ay sonuna beş gün kala kaydedilen 27,27 milyon işlem, Mayıs 2020'den bu yana görülen en düşük rakam olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında bu sayı 35,49 milyon olarak gerçekleşmişti.

Coinbase'in analistleri David Duong ve David Han, Ağustos ayında gözlemlenen bu düşüşü değerlendirirken, bunun olağan yaz dönemi durgunluğunun bir parçası olduğunu dile getirdi. Analistlerin raporuna göre Ağustos ayında gerçekleşen Blockchain faaliyetlerindeki azalma, son beş yılın ortalaması olan yüzde 16,8'lik düşüşün altında kalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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