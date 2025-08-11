Ethereum geliştiricisinin gözaltı iddiası ortalığı karıştırdı

ZK ve Ethereum teknolojilerine odaklanan Arjantinli bir Blockchain geliştiricisi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Türkiye'de alıkonulduğunu iddia etti. "Fede's intern" kullanıcı adıyla tanınan kişi, İzmir'de tutulduğunu ve kendisine "Ethereum'u kötüye kullanma" suçlaması yöneltildiğini belirtti. Bu iddia, kripto para dünyasında geniş yankı buldu.

Kripto Uzmanı Türkiye'de Gözaltında Tutulduğunu İddia Etti

Sosyal medya platformu X üzerinde "Fede's intern" kullanıcı adıyla tanınan bir kişi, Türkiye'de alıkonulduğunu iddia etti. ZK ve Ethereum odaklı Arjantinli bir geliştirici olduğunu belirten şahıs, "Ethereum'un kötüye kullanımına" yardımcı olduğu gerekçesiyle İzmir'de tutulduğunu öne sürdü.

Geliştirici, kısa bir süre önce yaptığı bir paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın kendisini Ethereum'un kötüye kullanımını kolaylaştırmakla suçladığını ve yetkililer tarafından bir odada tutulduğunu ifade etti. Durumun bir yanlış anlaşılma olduğunu belirten geliştirici, "Biz sadece altyapı inşaatçılarıyız." diyerek yetkililerle iş birliğine açık olduğunu ekledi.

Sonraki paylaşımlarında ise hukuk ekibinden yardım aldığını ve yakında ülkeden ayrılarak Avrupa'ya gidebileceğini belirtti. "Fede's intern" isimli geliştiricinin X profiline göre kendisi yatırım şirketi Lambda Class ve Blockchain çözümleri firması Aligned dahil olmak üzere birkaç kripto projesiyle ilişkili görünüyor.

"Fede's intern" hakkındaki belirli suçlamaların ayrıntıları belirsizliğini korurken sosyal medyadaki bazı kullanıcılar iddialara şüpheyle yaklaştı. "0xCenk" adlı bir kullanıcı, bu tür suçlamalarla bir bireyin alıkonulması için "sıfır yasal dayanak" olduğunu savundu.

Geliştirici ise bu yoruma verdiği yanıtta, "Ülkeden ayrılana ve avukatımız yeşil ışık yakana kadar daha fazla bilgi paylaşmak için bekliyorum. Bunun başıma geldiğini uydurarak ne kazanacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.