Ethereum geliştiricisi Solana ekibine katıldı

Kripto para dünyasındaki rekabet kızışırken Blockchain teknolojileri arasındaki yetenek transferleri de hız kazanıyor. Special Mechanisms Group'ta araştırma başkanı olarak görev yapan Max Resnick'in Anza'ya katılması, Solana'nın teknik altyapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir adımı olarak dikkat çekiyor.

Ethereum ekibinden Solana'ya üst düzey transfer

Max Resnick, Solana protokolünün geliştirilmesine odaklanacağını duyurdu. Yeni görevinde ilk 100 gün içinde protokolün özelliklerini yazma planını paylaştı. Özellikle ücret piyasaları ve konsensüs uygulamalarına öncelik vereceğini vurguladı.

Resnick, Ethereum'un mevcut teknik yol haritasını eleştirdi. 20 Kasım'da yaptığı açıklamada yol haritasının çözüm odaklı değil, hedef odaklı olması gerektiğini belirtti. Ethereum'un vizyonunun üretim yazılımı geliştirme süreçleri ve çekirdek geliştirici politikaları nedeniyle değiştiğini savundu.

Solana ekosistemi son dönemde önemli gelişmeler kaydetti. Kasım ayında hem zincir ücretlerinde hem de protokol ücretlerinde Ethereum'u geride bıraktı. Merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacminde de benzer bir başarı yakaladı.