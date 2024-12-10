Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız

Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Her türlü desteği vereceğiz

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki ilerleyişine ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı

Ethereum geliştiricisi Solana ekibine katıldı

Ethereum geliştiricisi Solana ekibine katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum (ETH) ekosisteminin önde gelen araştırmacısı Max Resnick, Solana odaklı geliştirme şirketi Anza'ya katıldı. Bu stratejik geçiş, Resnick'in Ethereum'un teknik yol haritasına yönelik eleştirilerinin ardından geldi.

Kripto para dünyasındaki rekabet kızışırken Blockchain teknolojileri arasındaki yetenek transferleri de hız kazanıyor. Special Mechanisms Group'ta araştırma başkanı olarak görev yapan Max Resnick'in Anza'ya katılması, Solana'nın teknik altyapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir adımı olarak dikkat çekiyor.

Ethereum ekibinden Solana'ya üst düzey transfer

Max Resnick, Solana protokolünün geliştirilmesine odaklanacağını duyurdu. Yeni görevinde ilk 100 gün içinde protokolün özelliklerini yazma planını paylaştı. Özellikle ücret piyasaları ve konsensüs uygulamalarına öncelik vereceğini vurguladı.

Resnick, Ethereum'un mevcut teknik yol haritasını eleştirdi. 20 Kasım'da yaptığı açıklamada yol haritasının çözüm odaklı değil, hedef odaklı olması gerektiğini belirtti. Ethereum'un vizyonunun üretim yazılımı geliştirme süreçleri ve çekirdek geliştirici politikaları nedeniyle değiştiğini savundu.

Solana ekosistemi son dönemde önemli gelişmeler kaydetti. Kasım ayında hem zincir ücretlerinde hem de protokol ücretlerinde Ethereum'u geride bıraktı. Merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacminde de benzer bir başarı yakaladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Piyangodan 33 milyon dolar kazandı, estetik tedavisi sırasında öldü
img

Her gün saçını yıkayanlar dikkat!
img

Acun, can dostu Esat'ın başını yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Immobile sakatlandı mı? Ciro Immobile kaç maç yok? Survivor Oktay Köksal kimdir, kızına ne oldu? Milli güreşçi Oktay Köksal kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz sakatlığında son durum nedir? Barış Alper kaç maç yok? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef 10 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Van'da zincirleme kaza! Trafik kazasında yaralı veya ölü var mı? Van trafik kazasında son durum ne? Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.