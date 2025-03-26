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Ethereum geliştiricilerinden beklenmedik itiraf: Güncelleme gecikecek

Ethereum geliştiricilerinden beklenmedik itiraf: Güncelleme gecikecek
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Ethereum geliştiricileri, Pectra güncellemesi için yeni bir test ağı olan Hoodi'yi devreye aldı. Mart ayında başlayan test süreçleri, zorluklarla dolu geçiyor. Güncelleme başarılı olursa, Nisan sonunda ana ağa uygulanacak.

Ethereum geliştiricileri, Pectra yükseltmesinin ana ağa entegrasyonu öncesinde önemli zorluklarla karşı karşıya. 24 Şubat ve 5 Mart'taki testler başarısızlıkla sonuçlanınca, geliştiriciler Hoodi adındaki yeni bir test ağı kurdu. Bu test ağı, Pectra'nın başarılı bir şekilde ana ağa uygulanabilmesi için kritik önem taşıyor.

Yeni Test Ağı Hoodi ile Sorunlar Aşılıyor

Ethereum ekosisteminde son dönemde yaşanan teknik zorluklar, geliştiricileri yeni çözümler üretmeye zorluyor. Pectra yükseltmesinin ana ağa entegrasyonu öncesinde beklenmedik sorunlarla karşılaşan ekipler, üçüncü bir test ağı kurarak süreci güvence altına almaya çalışıyor.

Mart ayında Ethereum ana ağına ulaşması planlanan Pectra yükseltmesi, ilk olarak 24 Şubat tarihinde Holesky test ağına entegre edildi. Ancak yükseltme sürecinde ortaya çıkan teknik aksaklıklar nedeniyle işlem tamamlanamadı ve geliştirici ekibi sorunun kaynaklarını araştırmak zorunda kaldı.

Ekip ikinci denemeyi 5 Mart tarihinde Sepolia test ağında gerçekleştirdi. Bu denemede de sistemde boş blokların oluşmasına yol açan bir "uç durum" kullanımı tespit edildi. Bilinmeyen bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen bu müdahale, süreçteki aksaklıkları daha da derinleştirdi.

Bu gelişmeler üzerine Ethereum çekirdek geliştiricileri, Pectra yükseltmesini daha sağlıklı test edebilmek amacıyla "Hoodi" adında yeni bir test ağı oluşturma kararı aldı. 17 Mart tarihinde hayata geçirilen Hoodi test ağında Pectra yükseltmesinin 26 Mart tarihinde kullanıma sunulması planlanıyor. Yükseltme sürecinde herhangi bir sorun yaşanmazsa, Pectra en erken 25 Nisan tarihinde ana ağa entegre edilebilecek.

Son testnet sorunlarına rağmen, Ethereum ekosisteminin genel gelişimi ilerlemesini sürdürüyor. 13 Mart 2024 tarihinde ağ, Blockchain'de pek çok değişikliği hayata geçiren Dencun yükseltmesini başarıyla tamamladı. Bir zamanlar ağın en büyük sorunlarından biri olan yüksek gas ücretleri artık geçmişte kaldı. Dencun yükseltmesinden sonra Ethereum'un gaz ücretleri yüzde 95 oranında azaldı. 23 Mart tarihinde ortalama gaz fiyatları 0.28 gwei ile tarihin en düşük seviyesine ulaştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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