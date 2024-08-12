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Ethereum gas ücretleri son yılların en düşük seviyesinde

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Ethereum Blockchain ağı üzerindeki işlemler için ödenen medyan gas ücreti, son beş yılın en düşük seviyesine ulaştı. Dune Analytics tarafından sağlanan verilere göre gas ücretleri 1,9 gwei'ye düşerek, yılın başındaki 83,1 gwei'lik zirveye göre yüzde 98 azalmış durumda. Bu düşüş, özellikle Katman 2 (Layer 2) Blockchain ağlarındaki artan aktiviteler sayesinde mümkün hale geldi.

Ethereum Blockchain ağındaki işlem maliyetleri, son beş yılın en düşük seviyesine inerek kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle Katman 2 çözümlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte düşük öncelikli işlemlerin maliyeti neredeyse sıfıra yaklaştı. Bu gelişme, Ethereum ekosisteminin geleceği ve kullanıcı adaptasyonu açısından önemli sonuçlar doğurabilecek potansiyele sahip.

Ethereum Ekosistemi Düşük Maliyetli Döneme Giriyor

Ethereum Blockchain ağındaki işlem ücretleri son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Özellikle Katman 2 çözümlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte düşük öncelikli işlemlerin maliyeti 1 gwei'in altına kadar indi.

Dune Analytics'in son verilerine göre Ethereum ağında ortalama gas ücreti 1,9 gwei olarak kaydedildi. Bu rakam, 2019 yılının ortalarından bu yana görülen en düşük seviye olarak dikkat çekiyor. Mart ayında zirve yapan 83,1 gwei'lik ortalama ücrete kıyasla yaklaşık yüzde 98'lik bir düşüş yaşandı.

Etherscan verilerine göre 12 Ağustos tarihinde düşük öncelikli işlemlerin maliyeti, yaklaşık on dakikalık bir işlem süresi için sadece 1 gwei veya yaklaşık 0,7 dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında gerçekleştirilen Dencun yükseltmesi, Ethereum Blockchain ağında dokuz farklı İyileştirme Önerisi'ni (EIP) hayata geçirdi. Bu öneriler arasında Katman 2 ağlarında işlem maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen ve "proto-danksharding" olarak bilinen veri blobları da yer aldı.

Ethereum ekosistemi, ana Blockchain ağı (L1) üzerindeki yükü azaltmak ve işlem kapasitesini artırmak amacıyla Katman 2 (L2) çözümlerine yöneldi. Bu strateji, daha fazla işlemin daha düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken işlemlerin doğrulanması için hala L1 kullanılmaya devam ediyor.

Gnosis'in kurucu ortağı Martin Köppelmann, mevcut düşük gas ücretleri hakkında yorum yaparken Ethereum'un daha fazla L1 aktivitesine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Köppelmann, Blockchain doğrulayıcılarına ödeme yapabilmek için en az 23,9 gwei'lik bir gas ücretinin gerekli olduğunu vurgulayarak, "Bu denli düşük oranlarda, gaz limitini yükseltmek akılcı bir yaklaşım olabilir." dedi.

Son dönemde, Ethereum'un L2 aktivitesi, ana zincirdeki işlem hacmini geride bıraktı. L2BEAT'in verilerine göre Coinbase destekli Base isimli L2 çözümü son 30 günde 109 milyon işlem gerçekleştirirken, Ethereum ana zincirinde aynı dönemde 33 milyon işlem kaydedildi. Arbitrum ve Taiko gibi diğer L2 ağları da son bir ayda toplam 97 milyon işleme imza attı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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