Ethereum fonları ilk kez Bitcoin fonlarının önüne geçti

Kripto para piyasası Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik vergi kararlarıyla sarsıldı. Bitcoin yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 91.500 dolara indi. Buna karşın kurumsal yatırımcıların ilgisi artarak devam etti.

Kripto Yatırım Ürünleri Beş Hafta Boyunca Net Giriş Kaydetti

BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares ve 21Shares gibi varlık yöneticilerinin kripto yatırım ürünleri güçlü performans sergiledi. Fonlar kesintisiz bir şekilde beşinci haftada da net giriş sağladı. Yılbaşından bu yana toplam giriş 7,3 milyar dolara ulaştı.

Ethereum tabanlı fonlar bu yıl ilk kez Bitcoin fonlarının önüne geçti. Bitcoin fonları 407 milyon dolar net giriş alırken, Ethereum fonları 793 milyon dolar ile rekor kırdı.

Bölgesel dağılımda ABD'yi takip eden Almanya 61 milyon dolar, İsviçre 54 milyon dolar ve Kanada 37 milyon dolar net giriş kaydetti. XRP fonları 21 milyon dolar ve Solana ürünleri 11 milyon dolar çekti.