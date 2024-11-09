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Ethereum fiyatında kritik seviye aşıldı

Ethereum fiyatında kritik seviye aşıldı
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Ethereum, son 24 saatte yüzde 2,11 artışla 3.029,63 dolar seviyesine ulaştı. Yıl boyunca gösterdiği yüzde 29,27'lik performansla piyasada olumlu bir hava yaratmayı başaran Ethereum, teknik yükseltmeler ve artan kurumsal ilgi ile gelecekteki potansiyeline dikkat çekiyor.

Ethereum, gün içinde önemli bir değer kazancıyla 3.029,63 dolarlık bir fiyata ulaştı ve yatırımcıların yüzünü güldürdü. Yıl içindeki yüzde 29'luk artışıyla dikkat çeken Ethereum, teknik gelişmeler ve kurumsal ilgi sayesinde yeni zirvelere doğru ilerlemeye hazır görünüyor.

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Piyasa hacmine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, gün içinde dikkat çekici bir yükseliş kaydetti.

Son 24 saatlik dilimde yüzde 2,11 değer kazanan Ethereum (ETH), 2024'ün başından bu yana sergilediği yüzde 29,27'lik artışla dikkat çekiyor. Piyasa uzmanları, mevcut momentum devam ettiği takdirde Ethereum'un 3.500 dolarlık hedefi görebileceğini öngörüyor.

Kasım 2021'de ulaştığı 4.900 dolarlık rekor seviyenin henüz yüzde 38 altında seyreden Ethereum için umut verici gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşan teknik güncellemeler ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, kripto paranın değer artışında önemli rol oynuyor.

Sektör analisti Guy Turner, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek teknik güncellemelerin Ethereum için dönüm noktası olabileceğini dile getirdi. Turner, 2025 yılına kadar Ethereum'un yeni rekorlara imza atabileceğini öngörüyor.

Ethereum spot ETF'lerine olan ilgi de artış gösteriyor. 8 Kasım'da ABD'de işlem gören Ethereum ETF'lerine 26,09 milyon dolarlık yatırım girişi yaşandı. Donald Trump'ın seçim zaferi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasındaki değişiklikler, bu artışı tetikleyen faktörler arasında yer alıyor.

Öte yandan, SEC'in spot Ethereum ETF'leri konusundaki opsiyon işlemleri kararını ertelemesi, piyasada belirsizlik yaratıyor. Bu durum, yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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