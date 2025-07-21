Ethereum fiyatı son ayların zirvesinde

Ethereum (ETH) fiyatı 3.800 dolar direncini kırarak yatırımcıları heyecanlandırdı. Ether'in yükselişinde özellikle kurumsal yatırımcıların ETF talebindeki artış ve büyük yatırımcıların yoğun alımları etkili oldu. Uzmanlar, teknik göstergelerin güçlü olmasına rağmen piyasalardaki dalgalanma riskine dikkat çekiyor.

Ethereum'da Kurumsal Girişler ve Balina Alımları Fiyatları Destekliyor

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, 3.813 dolar düzeyine çıkarak yedi aylık zirvesine ulaştı. Kripto para birimi son bir günde yüzde 6 değer kazanırken, alım satım hacmi 43,6 milyar doları aştı. Ethereum'un toplam piyasa değeri 456 milyar dolar seviyesini gördü.

Kurumsal fonların spot Ethereum borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelmesi dikkat çekiyor. Yalnızca 18 Temmuz'da bu fonlara 402 milyon dolarlık para girişi oldu. BlackRock'ın ETHA fonu tek başına 394,9 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Ethereum vadeli işlem hacmi aynı tarihte 104,2 milyar dolara çıkarak Bitcoin'i geride bıraktı.

Standard Chartered'ın kurumsal yatırımcılar için Ether spot alım satımını devreye alması da yükselişi hızlandırdı. Büyük ölçekli yatırımcıların altı günde 675 milyon dolar değerinde Ethereum toplaması fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ethereum'un 3.800 dolar direncini aşması durumunda fiyatın yakın dönemde 4.000 ile 4.200 dolar bandına ilerlemesi öngörülüyor. Vadeli işlemlerde pozisyonların artması kısa pozisyon sıkışması ihtimalini artırıyor. Göreceli Güç Endeksi'nin 78'de bulunması alım baskısının güçlü olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar yüksek kaldıraçlı pozisyonların çoğalması sebebiyle ani düşüşlerin keskin olabileceğini vurguluyor. Muhtemel geri çekilmelerde 3.200 ile 3.400 dolar bandının destek bölgesi olması bekleniyor.

Mayıs ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) onay alan Ethereum ETF'lerine kurumsal ilgi devam ediyor. Temmuz ayından bugüne bu fonlara 2,27 milyar dolarlık yatırım girişi kaydedildi. Bu durum Ethereum'u uzun dönemli dijital altyapı yatırımı haline getiriyor.