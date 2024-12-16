Ethereum fiyat tahminleri: ETH yükselişi devam edecek mi?

Ethereum yeniden 4.000 dolar seviyesini aştı. Bu yükseliş, piyasa genelindeki iyimserlik ve Ethereum'a odaklı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik rekor seviyedeki para girişleriyle destekleniyor. Peki, ETH yükselişi devam edecek mi?

SmileyCapital, bu seviyenin Ethereum için "çok uzun bir süre görebileceğiniz en düşük fiyat olabileceğini" belirterek yatırımcıları alım yapmaya teşvik etti. Hatta Ethereum'un Bitcoin'i geçebileceğini cesurca öngördü.

Tanınmış bir kripto para yatırımcısı olan McKenna, özellikle 2025'in ilk çeyreğinde Ethereum spot ETF'lerine yönelik güçlü kurumsal ilginin ve FOMO'nun (fırsatı kaçırma korkusu) artacağını ifade etti. McKenna'ya göre yıl sonundaki bu ilgi, gelecek dönemde de devam edecek bir trendin habercisi. Benzer şekilde, analist Wolf da Ethereum'un mevcut grafiklerinin diğer tüm kripto paralardan daha yüksek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

SoSoSo Value raporuna göre, 9-13 Aralık arasında Ethereum spot ETF'lerine net 855 milyon dolar giriş oldu. Bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye. 13 Aralık itibarıyla toplam net varlıklar 13,8 milyar dolara ulaştı. IntoTheBlock verileri, büyük işlem hacimlerinin yüzde 3,8 arttığını, ancak günlük aktif adreslerin yüzde 3,7 azaldığını gösteriyor. Borsalardaki net akışlar 538,9 oranında düşüş gösterdi. Ethereum sahiplerinin yüzde 96'sı şu anda kârda.

Coinglass'a göre Ethereum kısa pozisyon likidasyonları 56,8 milyon dolara ulaşarak 5 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Açık pozisyon hacmi bir günde yüzde 9,5 artarak 29,7 milyar dolara yükselirken, Ethereum türev işlem hacmi yüzde 124 arttı.

SpotOnChain verilerine göre Justin Sun, yaklaşık 15 saat önce Lido Finance'tan 52.905 ETH (209 milyon dolar değerinde) çekti. Bu yatırımlarından yüzde 29 ROI (yatırım getirisi) elde ederek 349 milyon dolar kâr sağladı. Sun, Ethereum'un 4.000 dolar seviyesine ulaşmasının ardından 29.920 ETH'yi (119,7 milyon dolar) sattı.

Bu gelişmeler, Ethereum'a yönelik ilginin artarak devam edeceğine işaret ediyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların piyasaya yön vermesi, Ethereum'un fiyat performansını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırımcı tavsiyesi içermez, yalnızca derleme yapılmıştır. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.