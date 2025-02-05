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Ethereum fiyat tahmini: ETH için düşüş kapıda mı?

Ethereum fiyat tahmini: ETH için düşüş kapıda mı?
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Ethereum'un fiyatı aylık bazda ciddi kayıplar verirken, analistlerden gelen yeni tahminler yatırımcıları tedirgin etti. Ethereum (ETH) fiyat tahmini ve analistlerin güncel görüşlerini sizler için derledik.

Ethereum (ETH), son aylardaki boğa piyasasına rağmen beklenen yükselişi gösteremedi. Şu anda 2.800 dolar seviyesinin altında işlem gören ETH, son bir ayda yüzde 24 değer kaybederek yatırımcısını zor durumda bıraktı.

Bazı analistler, Ethereum'un henüz Bitcoin (BTC) ve diğer büyük kripto varlıklar kadar yükselmediğini düşünüyor. Ancak bazı uzmanlar oldukça karamsar bir tablo çiziyor. X platformunda paylaşımlar yapan popüler analist Nebrascangooner, Ethereum'un fiyat grafiğinde daha önce görülen "fincan-kulp" formasyonunun geçerliliğini yitirdiğini öne sürdü.

Analiste göre, Ethereum son bir yılda çift tepe formasyonu oluşturdu ve kritik 2.400 dolar desteğini kaybetmesi durumunda 1.200 dolara kadar gerileyebilir. Ancak şimdilik fiyatın geniş bir konsolidasyon sürecinde hareket ettiğini belirtti.

Ethereum fiyat tahmini: ETH için düşüş kapıda mı?

Ethereum (ETH) fiyat tahmini

Öte yandan, Ethereum'un uzun vadede büyük bir yükseliş yaşayacağına inanan analistler de var. X platformundaki MANDO CT isimli kullanıcı, Ethereum'un beklenen rallisinin çok yakında başlayacağını belirterek, fiyatın 10.000 dolara kadar çıkabileceğini öne sürdü.

Kripto analisti Michael van de Poppe ise ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Ethereum'a büyük bir yatırım yapması halinde bu fırsatı kaçırmanın hata olacağını savundu.

Hatırlatmak gerekirse, Donald Trump ve ailesiyle bağlantılı olan DeFi projesi World Liberty Financial (WLF), geçtiğimiz günlerde Ethereum ve diğer kripto paralara ciddi yatırımlar yaptı. Trump'ın oğlu Eric Trump ise yatırımcıları cesaretlendiren bir açıklama yaparak, "Ethereum almak için harika bir zaman." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, zincir üstü veriler Ethereum için olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. CryptoQuant'ın verilerine göre, son üç günde Ethereum'un borsalardan net çıkışı negatif oldu. Bu durum, yatırımcıların varlıklarını merkezi borsalardan çekerek kendi cüzdanlarına taşıdığını gösteriyor. Böyle bir eğilim, satış baskısını azaltarak fiyatın yukarı yönlü hareket etmesine zemin hazırlayabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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