Ethereum fiyat tahmini: ETH fiyatı yükselecek mi, kritik seviyeler neler?

Kasım 2024 boyunca Bitcoin'e kıyasla düşük performans gösteren Ethereum, 21 Kasım'da Gensler'in ayrılığına ilişkin haberlerin gelmesiyle ivme kazandı. Bu haber, Gensler'in döneminde sıkı denetim gören altcoin'lere olan talebi artırdı.

Yatırımcılar, Gensler'in yerine daha kripto dostu bir ismin gelme ihtimaliyle sermayelerini altcoin piyasasına yönlendirdi. Bu gelişme, Ethereum, XRP, Solana ve Cardano gibi önemli altcoin'lerin kilit direnç seviyelerini aşmasını sağladı. Öte yandan, Bitcoin hâlâ 100.000 dolar seviyesinin altında sıkışmış durumda.

Bu süreçte, Ethereum fiyatı 21 Kasım'da 3.032 dolardan yüzde 15,7 artışla 25 Kasım'da 3.546 dolara çıktı. Ancak, haberin ardından gelen düzeltmeyle yüzde 6,6 gerileyerek 3.310 dolara indi. Aynı dönemde, Bitcoin Dominansı (BTC.D) yüzde 4 düştü. Bu, yatırımcıların sermayelerini Bitcoin'den altcoin'lere kaydırdığını ve altcoin piyasasının yükseliş potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

ETH fiyatı neden yükseliyor?

Ethereum'un yükselişini destekleyen bir diğer faktör, staking miktarlarındaki artış oldu. Ethereum'un Beacon zincirindeki resmi verilere göre, ağda staking miktarı 23 Kasım itibarıyla 34,1 milyon ETH iken 28 Kasım'da 34,3 milyon ETH'ye yükseldi.

Bu, 3 gün içinde 74.308 ETH'nin stake edildiği ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 250 milyon dolarlık bir değerin piyasa arzından çekildiği anlamına geliyor. Bu staking artışı, Ethereum üzerindeki satış baskısını hafifleterek piyasanın daha istikrarlı bir konsolidasyon sürecine girmesine zemin hazırlayabilir.

Ethereum fiyat tahmini

Ethereum, MicroStrategy'nin önemli bir Bitcoin alımı açıklaması sonrası gelen piyasa düzeltmeleriyle %6,6 değer kaybetti. Ancak fiyat, kritik bir destek noktası olan 3.300 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı.

Bu seviye, kısa vadeli alıcıların kârda olduğunu ve satış yapmaya yanaşmadığını gösteriyor. Eğer 3.280 dolar desteği korunursa, Ethereum için yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.

RSI (Göreceli Güç Endeksi) şu anda 46,56 seviyesinde ve Ethereum'un aşırı alım bölgesinden çıkarak nötr bir bölgede olduğunu işaret ediyor. RSI'nın 50 veya altına doğru hareketi ve fiyatın 3.280 dolar üzerinde sabitlenmesi, olası bir toparlanmanın sinyalini verebilir.

Eğer Ethereum 3.500 dolarlık psikolojik direnci kırarsa, fiyatın 4.000 dolara doğru ivmelenmesi beklenebilir. Ancak 3.300 doların altına düşmesi durumunda, sıradaki destek seviyeleri 3.000 ve 2.800 dolar olarak öne çıkıyor.

Ethereum piyasası, önümüzdeki birkaç gün içinde yatırımcıların dikkatle izleyeceği kritik bir döneme giriyor. Hem staking verileri hem de piyasa dinamikleri, kripto para birimi için belirleyici bir rol oynayacak.

Not: Haber içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.