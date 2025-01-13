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Ethereum (ETH) fiyatı neden düşüyor? Kripto piyasasında son durum

Ethereum (ETH) fiyatı neden düşüyor? Kripto piyasasında son durum
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Ethereum (ETH) fiyatı, son dönemde kripto piyasasındaki genel düşüş eğilimine paralel olarak yüzde 15'ten fazla değer kaybederek zor günler geçiriyor. 2024 Nisan ayından bu yana ağdaki toplam arz artış gösteriyor ve bu durum, "Merge" sonrası deneyimlenen deflasyonist ortamın tersine bir tabloya işaret ediyor. Peki, Ethereum (ETH) fiyatı neden düşüyor?

Ethereum fiyat analizi

Son dokuz ayda toplam arz yüzde 0,37 oranında artarak 120,4 milyon ETH seviyesine ulaştı. Ultrasound.money verilerine göre, artan arz ve düşük talep birleşimi, Ethereum'un fiyatına yönelik endişeleri artırmış durumda.

TradingView üzerinden incelenen dört saatlik grafikte, Ethereum fiyatının 3.087 dolar destek seviyesinin altına düştüğü ve net bir düşüş trendinde olduğu görülüyor. Şimdi yatırımcılar için kritik soru, bu destek seviyesinin korunup korunamayacağı. Eğer fiyat bu seviyenin üzerinde tutunamazsa, daha fazla düşüş yaşanması mümkün olabilir.

Ayrıca, fiyat şu anda hem 50 günlük hem de hareketli ortalamaların altında seyrediyor. Ancak, Ethereum'un Göreceli Güç Endeksi (RSI) 22 seviyesinde, yani aşırı satılmış bölgede yer alıyor. Bu durum, aşağı yönlü hareketten önce fiyatın kısa vadeli bir toparlanma gösterebileceği anlamına geliyor.

Fiyat, 3.189 dolar ile 3.330 dolar arasında dar bir bantta işlem gördükten sonra mevcut seviyelere geriledi. Günlük grafikte RSI, aşırı satım bölgesine yakın 32 seviyesinde bulunuyor ve fiyat şu anda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor.

Daha uzun vadeli haftalık grafikte ise fiyatın 2 Aralık'ta gördüğü 4.010 dolarlık zirveden bu yana aşağı yönlü bir hareket içinde olduğu dikkat çekiyor. Önemli bir gelişme ise son dönemde fonlama oranlarındaki düşüş. Bu durum, yatırımcılar arasında artan bir düşüş beklentisini işaret ediyor.

ETH geleceği ne olur?

Ethereum, 3 bin dolar destek bölgesine yaklaşırken, fonlama oranlarının toparlanmaya başladığı gözlemleniyor. CryptoQuant verilerine göre, bazı yatırımcılar, fiyatın toparlanacağına dair beklentiyle uzun pozisyonlar açmaya başladı.

Eğer fonlama oranlarındaki bu toparlanma devam ederse, Ethereum için yükseliş trendinin başlangıcı olabilir. Ancak bu toparlanmanın yetersiz kalması ve düşüş eğiliminin yoğunlaşması durumunda, daha fazla aşağı yönlü riskin oluşması olası görünüyor. Ethereum fiyatı, bu kritik seviyede bir yol ayrımında ve geleceği, fiyatın yeniden momentum kazanıp kazanamayacağına bağlı.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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