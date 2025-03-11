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Ethereum (ETH) fiyat analizi ve tahminler: 1500 dolar yakın mı?

Ethereum (ETH) fiyat analizi ve tahminler: 1500 dolar yakın mı?
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Ethereum, 3.600 doların üzerindeki yerel zirvesinden bu yana net bir düşüş trendinde ilerliyor. Sürekli olarak daha düşük zirveler ve dip seviyeleri oluşturan ETH, kritik 2.000 dolar desteğini kaybetmek üzere. Bu durum, kısa vadede daha fazla satış dalgasını tetikleyebilir. İşte Ethereum (ETH) fiyat analizi ve tahminler...

Ethereum (ETH) Teknik Analiz

Günlük Grafik

Günlük grafiğe bakıldığında, Ethereum'un son birkaç aydır hız kesmeden düşüş yaşadığı açıkça görülüyor. Şubat ayında 3.000 dolar civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkan fiyat, bu seviyeyi tekrar kazanmak için yaptığı denemelerde başarısız oldu. Bu da düşüş eğiliminin netleştiğini gösteriyor.

Ancak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine girmiş durumda. Bu, kısa vadede bir tepki alımı (toparlanma) ihtimalini artırıyor. Buna rağmen, ETH 2.000 doların üzerinde tutunamazsa, bir sonraki güçlü destek bölgesi 1.600 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) fiyat analizi ve tahminler: 1500 dolar yakın mı?

4 Saatlik Grafik

4 saatlik zaman diliminde, Ethereum'un düşen bir kama formasyonu içinde hareket ettiği görülüyor. Teknik olarak bu yapı, yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşirse yükseliş sinyali olarak kabul edilir.

Kısa süre önce ETH, 1.900 dolarlık kritik desteği aşağı yönlü kırarak 1.800 dolar talep bölgesini test etti. Ancak burada alıcılar devreye girerek fiyatın daha fazla düşmesini önledi. Şu an 1.900 dolarlık bölgeyi geri kazanmaya çalışan Ethereum, toparlanma sinyalleri veriyor.

Öte yandan, 4 saatlik RSI aşırı satım seviyelerinden toparlanarak düşüş ivmesinin zayıflayabileceğini gösteriyor. Eğer ETH yeniden 1.900 dolar seviyesinin üzerine çıkabilirse, kısa vadede 2.100 dolar direnç bölgesine doğru bir yükseliş görülebilir. Ancak, toparlanma başarısız olursa fiyatın 1.600 dolar seviyelerine kadar düşme ihtimali güçlenir.

Ethereum (ETH) fiyat analizi ve tahminler: 1500 dolar yakın mı?

ETH Piyasa Duyarlılığı Analizi

Coinbase Prim Endeksi

Ethereum'un fiyat hareketleriyle güçlü bir korelasyon gösteren Coinbase Prim Endeksi, ABD'li yatırımcıların alım veya satım baskısını yansıtan önemli bir gösterge.

Şu an itibarıyla endeks uzun süredir negatif bölgede seyrediyor. Bu, Ethereum'un Coinbase borsasında Binance'e kıyasla daha düşük bir fiyattan işlem gördüğünü ve ABD'li kurumsal ve bireysel yatırımcıların talebinin zayıf olduğunu gösteriyor. Tarihsel olarak, uzun süre negatif kalan prim değerleri Ethereum'un fiyat düşüşleriyle örtüşüyor.

Ethereum'un yükseliş momentumunu yeniden kazanabilmesi için Coinbase Prim Endeksi'nin pozitif bölgeye geçmesi gerekiyor. Bu, ABD'li yatırımcıların ETH biriktirdiğini göstererek, fiyatın yukarı yönlü hareket etme olasılığını artıracaktır. Ancak şu an 1.900 dolar civarında işlem gören ETH için bu endeksin hâlâ negatif olması, talebin zayıf kaldığını ve piyasanın daha fazla düşüş riski taşıdığını gösteriyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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