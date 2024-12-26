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Ethereum (ETH) 2025 fiyat tahmini: Tarihi ralliye hazır olun!

Ethereum (ETH) 2025 fiyat tahmini: Tarihi ralliye hazır olun!
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Ethereum, tarihsel performansına göre 2025'in ilk çeyreğinde büyük bir boğa rallisi yaşayabilir. Yeni yılda popüler altcoin'lerin alacağı pozisyon merak edilirken ETH 2025 fiyat tahminleri araştırılıyor.

Ethereum (ETH), bu yıl diğer büyük kripto para birimlerine kıyasla görece geride kaldı. Ancak tarihten çıkarılan derslere bakılırsa, 2025'te Ethereum'un sahneye geri döneceği öngörülüyor.

Ethereum (ETH) 2025 fiyat tahmini

Ethereum, genellikle dört yılda bir gerçekleşen Bitcoin halving (yarılanma) etkinliğinden sonraki yılın ilk çeyreğinde büyük kazançlar elde etme eğiliminde. Örneğin, 2021'in ilk çeyreğinde bu durum yaşanmıştı. 2020'nin sonunda Bitcoin'e karşı düşük bir performans sergileyen Ethereum, yalnızca üç ay içinde yüzde 300'den fazla değer kazanarak Bitcoin'i geride bırakmıştı.

Benzer şekilde, Ethereum 2017'nin başlarında yüzde 900'den fazla bir yükselişle 80 dolara kadar fırlamıştı.

Genel olarak, Ethereum'un birinci çeyrek ortalama getirisi yaklaşık yüzde 93 seviyesinde. Bu çeyrek, açık ara farkla Ethereum'un en başarılı dönemi olarak öne çıkıyor. Ancak bu tür büyük yükselişlerin ardında genellikle güçlü bir katalizör bulunuyordu. 2021'in başlarında Ethereum, merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminin ve NFT (non-fungible token) sektörünün getirdiği heyecan dalgasından faydalandı. 2017'deki büyük çıkışı ise ICO (ilk token arzı) çılgınlığıyla tetiklenmişti.

Ancak 2025 için Ethereum fiyatını önemli ölçüde yukarı taşıyacak belirgin bir katalizör henüz görünmüyor. Bu nedenle, Ethereum'un önceki yıllarda izlediği boğa piyasası modelini tekrar edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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