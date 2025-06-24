Ethereum ETF'leri yıldönümü öncesi 4 milyar dolar barajını aştı

Ethereum ETF'leri yıldönümü öncesi 4 milyar dolar barajını aştı
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ABD spot Ethereum ETF'leri yıldönümlerine bir ay kala kümülatif net girişlerde 4 milyar doları geçerek kritik barajı aştı. Grayscale ETHE fonundan 4,3 milyar dolarlık çıkışa rağmen bu başarı elde edildi. BlackRock ETHA fonu yüzde 31,8 pazar payıyla liderliği devraldı. Fidelity FETH günlük girişlerde 60,5 milyon dolarla öne geçti. Ethereum 2,403 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ETF'leri, 23 Temmuz 2024'teki lansmanlarından bu yana kayda değer bir performans göstermeye devam ediyor. Yatırım araçları, başlangıçta Grayscale'in dönüştürülmüş ETHE ürününden kaynaklanan büyük çıkışlarla zorlu bir dönem geçirmişti. Ancak BlackRock ve Fidelity gibi büyük oyuncuların agresif pazarlama stratejileri ve düşük ücret yapıları sayesinde yatırımcı ilgisi hızla yükselişe geçti.

ABD Ethereum Fonları 11 Ayda 4 Milyar Dolarlık Net Girişe Ulaştı

ABD spot Ethereum ETF'leri pazartesi günü 100,7 milyon dolar net giriş kaydederek 4 milyar dolarlık kilometre taşına ulaştı. Bu rakam, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim kaygılarına rağmen bir haftanın en güçlü günlük girişi olarak kayıtlara geçti.

Fidelity'nin FETH fonu pazartesi günkü girişlerde 60,5 milyon dolar çekerek liderlik yaptı. Bu performans, genellikle baskın olan BlackRock'ın ETHA fonunu gölgede bıraktı çünkü ETHA 25,8 milyon dolar net giriş kaydetti.

Grayscale'in ETHE ve ETH ürünleri sırasıyla 9 milyon dolar ve 5,4 milyon dolar topladı, diğer fonlar ise gün içinde hiçbir hareketlilik sergilemedi. Bu gelişme, pazar dinamiklerinin ne kadar hızlı değişebileceğini gösterdi.

BlackRock'ın ETHA fonu, pazar payını sürekli genişleterek 23 Haziran itibariyle yüzde 31,8'lik liderlik konumuna ulaştı. Bu başarı, Grayscale'in ETHE fonunun lansmanında sahip olduğu yüzde 89,7'lik hakimiyetini yüzde 30,2'ye düşürmesinin ardından gerçekleşti.

Kümülatif işlem hacmi 89 milyar dolarda dururken, günlük hacim pazartesi günü 840 milyon dolarla ortalama seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti. Ancak bu rakam, şubat başındaki günlük zirvesi olan 1,5 milyar doların altında kalıyor.

Bitcoin ETF'leriyle karşılaştırıldığında, Ethereum fonları ilk 11 ayda 4 milyar dolar net girişle, Bitcoin ETF'lerinin aynı dönemdeki 34,7 milyar dolarlık başarısının gerisinde kaldı. Ancak pazar değeri orantılı değerlendirmede, ETH'nin 290,3 milyar dolarlık büyüklüğü BTC'nin 2,1 trilyon dolarlık kapasitesinin yüzde 13,8'ini temsil ettiği göz önüne alındığında, ETF giriş rakamları daha dengeli görünüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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