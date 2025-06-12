Ethereum ETF'leri Bitcoin'i tahtından etti

Ethereum ETF'leri Bitcoin'i tahtından etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot Ethereum ETF'leri, 240 milyon doları aşan rekor girişle Bitcoin fonlarını geride bıraktı. Kurumsal ilgi ve DeFi beklentileri yükselişi destekliyor.

ABD merkezli spot Ethereum (Ether) borsa yatırım fonları (ETF), çarşamba günü kaydettiği 240,3 milyon dolarlık net sermaye girişiyle, 164,5 milyon dolarlık giriş yaşayan Bitcoin ETF'lerini geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Ethereum Kurumsal İlgiyle Yükselişe Geçti

Amerikan piyasalarında işlem gören spot Ethereum borsa yatırım fonları, Çarşamba günü gerçekleşen işlemlerde 240,3 milyon dolarlık net yatırımcı girişi kaydetmeyi başardı. Bu rakam, aynı gün spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına gelen 164,5 milyon dolarlık girişin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti. Ethereum tabanlı fonlar böylece kesintisiz 18 işlem günü boyunca pozitif sermaye akışı yakalamayı sürdürdü.

Piyasa verilerine göre günün en yüksek girişi 163,6 milyon dolarla BlackRock tarafından yönetilen ETHA fonunda gerçekleşirken, Fidelity bünyesindeki FBTC fonu 37,28 milyon dolarlık girişle ikinci sırada yer aldı. Grayscale'in hem Mini Ethereum Trust hem de ETHE fonları ile Bitwise tarafından yönetilen BITW fonu da pozitif sermaye akışı kaydettiği fonlar arasında bulundu.

Piyasa uzmanları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri için olası düzenleyici esneklikler konusunda verdiği sinyallerin yatırımcı ilgisini artırdığını belirtiyor. Komisyon Başkanı Paul Atkins'in düzenlenen yuvarlak masa toplantısında dijital varlıkların bireysel kontrolünün temel bir Amerikan değeri olduğunu vurgulaması, sektörde olumlu yankı buldu. Özellikle Bitcoin fiyatlarının tarihi zirvelere ulaştığı ve alternatif kripto paraların geçmiş dönem rekorlarına yaklaştığı bu ortamda, Ethereum'un değerinin altında işlem gördüğü değerlendirmesi yapılıyor.

Türev piyasalardaki işlem hacmi verileri de yatırımcı ilgisindeki artışı doğrular nitelikte. Ethereum'un türev işlem hacmi 106 milyar doları aşarak, Bitcoin'in 80,5 milyar dolarlık hacmini geride bıraktı. Bu durum kurumsal yatırımcıların Ethereum ekosistemine artan ilgisinin somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Ether'in değeri Çarşamba günü erken işlemlerde 2.800 dolar seviyesinin üzerine çıkarak Şubat ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı. Son 24 saatlik işlemlerde yüzde 0,34 oranında değer kaybeden kripto para birimi şu anda 2.769 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum ağında yılın başlarında hayata geçirilen Pectra güncellemesinin ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği sorunlarına çözüm getirmesi, pozitif fiyat hareketini destekleyen faktörler arasında gösteriliyor. Analistler, kurumların yenilikçi finansal ürünler geliştirmek ve kripto para piyasasındaki konumlarını güçlendirmek amacıyla Ethereum'un sunduğu altyapıya yöneldiğini, düzenleyici netliğin artması ve kurumsal adaptasyonun hızlanmasının bu kripto parayı cazip bir yatırım aracı haline getirdiğini ifade ediyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var

Gözaltındaki 10 fenomenin kimlikleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler

Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu

Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
title