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Ethereum ETF'leri alarm vermeye devam ediyor

Ethereum ETF'leri alarm vermeye devam ediyor
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ABD'deki Ethereum ETF'leri, Temmuz'dan bu yana en büyük çıkışını yaşarken, Bitcoin ETF'leri istikrarını korumaya devam ediyor.

ABD'deki spot Ethereum ETF'leri, Pazartesi günü 79,21 milyon dolarlık devasa bir çıkış kaydetti. Ethereum ETF'lerinde yaşanan bu çıkış, Temmuz'dan bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Sadece Grayscale Ethereum Trust fonundan 80,55 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı, bu durum yatırımcıların endişelerini yansıtıyor. Öte yandan, Bitcoin ETF'leri ise istikrarlı bir giriş akışıyla dikkat çekiyor bu da kripto piyasasındaki dalgalı dönemlerde farklı stratejilerin sonuçlarını ortaya koyuyor.

Yatırımcılar Ethereum Fonlarından Çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ethereum ve Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) gözlemlenen nakit akışları, piyasanın nabzını tutuyor.

Ethereum cephesinde, bu hafta başında dikkat çekici bir hareket yaşandı. Pazartesi günü, ABD'deki Ethereum ETF'leri toplamda 79,21 milyon dolarlık bir çıkışa sahne oldu. Bu rakam, son iki ayın en yüksek günlük çıkışı olarak kayıtlara geçti. Özellikle Grayscale Ethereum Trust (ETHE) fonu, 80,55 milyon dolarlık çıkışla başı çekti. Bu durum, fonun Temmuz ayı sonundan bu yana karşılaştığı en büyük çıkış olarak not edildi.

Diğer yandan, Bitwise'ın ETHW fonu, bu genel eğilime karşı koyarak 1,34 milyon dolarlık bir giriş kaydetti. Geri kalan yedi Ethereum fonunda ise kayda değer bir hareket gözlemlenmedi. Buna rağmen, dokuz Ethereum ETF'sinin toplam işlem hacmi, bir önceki iş gününe kıyasla artış göstererek 167,35 milyon dolara ulaştı.

Bitcoin tarafında ise tablo biraz daha olumlu görünüyor. Aynı gün içerisinde Bitcoin ETF'leri, üst üste üçüncü kez net giriş kaydetti. Toplamda 4,56 milyon dolarlık bu girişin büyük kısmı, Fidelity'nin FBTC fonuna yapıldı. BlackRock ve Grayscale'in fonları da önemli girişler aldı. Ancak Grayscale'in GBTC fonu, 40,33 milyon dolarlık bir çıkışla dikkat çekti.

Piyasadaki bu hareketliliğe rağmen, kripto para birimlerinin değerlerinde düşüş gözlemlendi. Son 24 saat içinde Bitcoin'in fiyatı 63.122 dolara, Ethereum'un fiyatı ise 2.627 dolara geriledi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Ethereum Bitcoin

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