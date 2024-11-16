Ethereum ETF işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı

Spot Ethereum ETF pazarı Ağustos ayındaki lansmanının ardından en dinamik dönemini yaşıyor. Bitcoin ETF'lerinde görülen başarılı yükseliş trendi şimdi de Ethereum ETF'lerinde benzer bir şekilde yineleniyor.

Ethereum Fiyatı ETF Etkisiyle Yükselişe Geçti

ETF'lerin ilk üç haftalık döneminde günlük ortalama işlem hacmi 566 milyon dolar seviyesinde seyretti. Bu rakam, Ağustos ortasından Ekim sonuna kadar düşüş göstererek günlük 168 milyon dolara geriledi. Son haftada ise günlük ortalama 326 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşıldı.

Bu hareket, Bitcoin ETF'lerinin başarı hikayesini anımsatıyor. Bitcoin ETF'leri de ilk yedi işlem gününde günlük ortalama 2,36 milyar dolarlık hacim kaydetmişti. Ardından bir aylık durgunluk döneminde günlük 1,4 milyar dolara gerileyen hacim, sonraki dört haftada günlük 5,4 milyar dolara yükselmişti.

Bu süreçte Bitcoin'in değeri yüzde 35'in üzerinde artış göstererek 50.900 dolardan 74.000 dolara ulaşmıştı. Benzer şekilde, ETH ETF'lerindeki son haftalık hacim artışıyla birlikte Ethereum'un değeri de yüzde 25 değer kazandı.