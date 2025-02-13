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Ethereum ETF dünyasında yeni dönem resmen başlıyor

Ethereum ETF dünyasında yeni dönem resmen başlıyor
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Cboe BZX Exchange, 21Shares Ethereum ETF'sine stake özelliği eklenmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Bu hamle, SEC onaylı ilk Ethereum ETF'sinde stake işlemlerine izin verilmesi için atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Sektör uzmanları, bu gelişmenin ETF yatırımcılarına yeni gelir kapıları açabileceğini belirtiyor.

Kripto para dünyasında yeni bir sayfa açılıyor. Donald Trump yönetiminin bazı kripto varlıkları menkul kıymet olarak sınıflandırmama yönündeki yaklaşımı, ETF piyasasında yeni fırsatların önünü açıyor. Cboe BZX Exchange'in 21Shares Ethereum ETF'si için yaptığı stake başvurusu, bu değişimin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Ethereum ETF Yatırımcılarına Pasif Gelir İmkanı

Cboe BZX Exchange'in Form 19b-4 başvurusu, ETF sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor. Borsa, Trust tarafından tutulan Ethereum (ETH) varlıklarının stake edilmesine olanak tanıyacak düzenlemeler için harekete geçti.

ETF analisti James Seyffart, bu başvurunun SEC'e stake işlemi için yapılan ilk ETF başvurusu olduğuna dikkat çekiyor. Kripto para sektörü SEC'in bu konudaki kararını merakla bekliyor.

SEC, geçen yıl BlackRock ve Fidelity dahil olmak üzere birçok Ethereum ETF'sini onaylamıştı. O dönemde birçok firma, kurumun onayından önce kayıt beyannamelerinden stake işlemini çıkarmak zorunda kalmıştı.

Bu yeni gelişme, kripto varlık yönetimi alanında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. SEC'in Trump yönetiminde kriptoya daha olumlu yaklaşması ve bazı tokenları "menkul kıymet olmayan" olarak sınıflandırma planları, sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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