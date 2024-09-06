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Ethereum ekosisteminin finansal şeffaflığı artıyor

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Ethereum Vakfı, topluluktan gelen şeffaflık talepleri doğrultusunda yakında kapsamlı bir mali rapor yayınlayacak. Yaklaşık 10 yıllık finansal dayanıklılığa sahip olduğu belirtilen vakıf, topluluk taleplerini dikkate alarak kapsamlı bir mali rapor yayınlamaya hazırlanıyor. Vakfın ana cüzdanında 650 milyon dolar değerinde varlık bulunuyor ve yıllık harcaması 100 milyon dolar civarında seyrediyor.

Kripto para dünyasının önde gelen projelerinden Ethereum'un arkasındaki Ethereum Vakfı, finansal pozisyonunu netleştirmek için önemli bir adım atma kararı aldı. Ethereum Vakfı, son dönemde artan finansal şeffaflık talepleriyle karşı karşıya geldi. Topluluk üyelerinin vakfın harcamaları ve varlık yönetimi konusundaki sorularına yanıt vermek amacıyla, vakıf yönetimi kapsamlı bir mali rapor hazırlamaya başladı.

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Ethereum araştırmacısı Justin Drake, Reddit üzerinde gerçekleştirilen bir etkinlikte önemli finansal bilgiler paylaştı. Drake'in açıklamalarına göre Ethereum Vakfı yıllık yaklaşık 100 milyon dolar harcıyor ve ana Ethereum cüzdanında 650 milyon dolar değerinde varlık bulunduruyor. Bu veriler, vakfın mevcut harcama hızıyla yaklaşık 10 yıllık bir finansal sürdürülebilirliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Ethereum'un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin de konuya ilişkin bir açıklama yaparak, vakfın mevcut bütçe stratejisini detaylandırdı. Buterin, "Şu anki yaklaşık bütçe stratejimiz, kalan paramızın her yıl yüzde 15'ini harcamak. Bu, Ethereum Vakfı'nın sonsuza kadar varlığını sürdüreceği ancak zamanla (ekosistemin bir payı olarak) küçüleceği varsayılan bir yol anlamına geliyor." dedi.

Topluluk üyeleri, son dönemde vakfın kamuoyuyla paylaşılmayan büyük Ethereum (ETH) transferleri nedeniyle daha fazla şeffaflık talep ediyordu. Geçtiğimiz ay Blockchain analiz sağlayıcısı Lookonchain, vakfın Kraken borsasına 35.000 ETH (yaklaşık 94,07 milyon dolar) transfer ettiğini bildirmişti.

Ethereum Vakfı İcra Direktörü Aya Miyaguchi bu transferlerin "hazine yönetimi" kapsamında gerçekleştirildiğini ve ağırlıklı olarak hibeler ve maaşlar için kullanıldığını açıkladı. Miyaguchi, "Bu yıl, düzenleyici komplikasyonlar nedeniyle uzun bir süre herhangi bir hazine faaliyeti yapmamamız önerildi ve planı önceden paylaşamadık." diyerek durumu açıklığa kavuşturdu.

Topluluk üyeleri, vakfın finansal faaliyetleri hakkında daha düzenli ve detaylı raporlar talep ediyor. Bir X kullanıcısı, "Gerçekten, üç aylık bir rapor yayınlamak, finansallar ve temel güncellemelerle birlikte ne kadar zor olabilir? Harcamalar, beklenen yaklaşan satışlar, paranın nasıl/nerede harcandığı, ekip büyüklüğü ve dağılımı vb." diyerek eleştirisini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Blockchain Ethereum Vakıf

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