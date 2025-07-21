Ethereum'da büyük kayıp milyarlarca dolara ulaştı

Ethereum'da büyük kayıp milyarlarca dolara ulaştı
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Kripto para borsası Coinbase verilerine göre kullanıcı hataları ve yazılım sorunları nedeniyle 913.111 ETH geri dönülemez şekilde kayboldu. Bu miktar güncel piyasa değeriyle 3,4 milyar dolara denk geliyor ve mevcut Ethereum arzının yüzde 0,76'sını oluşturuyor. Son 20 ayda kayıp miktarı yüzde 44 artarak kripto güvenlik sorununu gözler önüne serdi.

Ethereum ekosisteminde yaşanan kayıplar sadece piyasa dalgalanmalarından kaynaklanmıyor. Coinbase ürün müdürü Conor Grogan'ın yayınladığı kapsamlı rapor, kripto dünyasının görmezden gelinen gerçeğini ortaya koydu. Teknik hatalar, yanlış adres girişleri ve akıllı sözleşme kusurları nedeniyle milyarlarca dolarlık kripto para geri dönülemez şekilde kayboluyor. Ethereum'un Bitcoin'den farklı esnek arz yapısına rağmen bu kayıplar ağın toplam ekonomik değerini ciddi şekilde etkiliyor.

Kullanıcı Hataları 913 Bin Ethereum'u Sonsuza Kadar Sildi

Grogan'ın raporuna göre Web3 Foundation'ın Parity Multisig hatasında kaybolan 306 bin ETH en büyük bireysel zarar olarak öne çıkıyor. Bu durum, akıllı sözleşmelerdeki kritik güvenlik açıklarının ne kadar büyük zararlara yol açabileceğini gösteriyor.

Quadriga kripto para borsasının iflası sırasında kaybolan 60 bin ETH, merkezi borsaların güvenlik risklerini ortaya koyuyor. Benzer şekilde Akutars NFT projesi de hatalı mint işlemi nedeniyle 11.500 ETH kaybetti.

Mart 2023'ten bu yana kayıp miktarının yüzde 44 artması, kripto güvenlik sorununun giderek büyüdüğünü işaret ediyor. Grogan, bu rakamların gerçek kayıp miktarını önemli ölçüde küçümsediğini belirtiyor.

Uzman, "Bu 3,4 milyar dolar rakamı sadece Ethereum'un sonsuza kadar erişilemez hale geldiği durumları kapsıyor. Kayıp özel anahtarları veya unutulmuş Genesis cüzdanlarını içermiyor." açıklamasında bulundu.

EIP-1559 yükseltmesiyle birlikte 5,3 milyon ETH yakıldığında, toplam kayıp 6,2 milyon ETH'ye ulaşıyor. Bu rakam mevcut arzın yüzde 5'ini oluşturuyor ve Ethereum'da deflasyonist baskıyı artırıyor.

YCharts verilerine göre Ethereum arzı 2020'den 2022'ye kadar istikrarlı büyüdü. Merge güncellemesi sonrası arz hafifçe azalmaya başladı ancak şu anda 120,7 milyon ETH seviyesinde istikrar buluyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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