Ethereum'da büyük değişim rekor düşüş getirdi

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Ethereum'un (Ether) Dencun yükseltmesi, gas ücretlerini büyük oranda düşürdü ve işlem maliyetleri 86 dolardan 0,39 dolara indi. Ancak, Ether'in piyasa değeri son bir yılda yüzde elli üç azalarak 1.891 dolara düştü.

Ethereum ağında gerçekleşen Dencun yükseltmesi, gas ücretlerindeki keskin düşüşle finans dünyasının dikkatini çekti. Bir yıl öncesine göre ortalama takas ücretleri 86 dolardan 0,39 dolara geriledi. Bu değişiklik, Ethereum'un işlem maliyetlerini azaltmayı ve ağın ölçeklenebilirliğini artırmayı hedefleyen bir dizi iyileştirme ile sağlandı.

Ethereum Gas Ücretlerinde Tarihi Düşüş

Ethereum Blockchain ağında işlem yapmak artık çok daha ekonomik. Etherscan verilerine göre, kripto para dünyasının en önemli ağlarından biri olan Ethereum'da ortalama gas ücretleri, Dencun güncellemesinden bir yıl sonra yüzde 95 oranında azaldı. Geçtiğimiz yıl ortalama 86 dolar olan takas ücretleri, şu anda sadece 0,39 dolara kadar geriledi.

Ethereum'un dönüm noktası niteliğindeki Dencun yükseltmesi 13 Mart 2024 tarihinde devreye alınmıştı. Bu kapsamlı güncelleme, yürütme katmanındaki Cancun ve mutabakat katmanındaki Deneb yükseltmelerini bir araya getirerek dokuz farklı Ethereum İyileştirme Önerisi sunmuştu. Güncellemedeki temel amaç, ağın ölçeklenebilirliğini artırmak ve katman-2 çözümleri için işlem maliyetlerini düşürmekti.

YCharts'ın sunduğu verilere göre, Ethereum'daki ortalama gas ücreti geçen yıl 72 gwei seviyesindeyken, 12 Mart 2025 itibarıyla yalnızca 2,7 gwei seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, günlük kullanıcılar için işlem maliyetlerini önemli ölçüde azalttı. Geçtiğimiz yıl kullanıcılar ortalama bir takas işlemi için 86 dolar öderken, NFT satışları için yaklaşık 145 dolar gas ücreti ödüyorlardı. Güncel Etherscan verilerine göre ise artık bir takas işlemi ortalama 0,39 dolara, bir NFT satışı ise ortalama 0,65 dolara gerçekleştirilebiliyor.

Gaz ücretlerindeki bu dramatik düşüşe rağmen, Ether'in piyasa değerinde aynı olumlu tablo gözlemlenmiyor. Dencun güncellemesi sırasında 4.070 doların üzerinde işlem gören ETH, aradan geçen bir yıl içinde değerinin yüzde 53'ünü kaybetti. CoinGecko verilerine göre 14 Mart 2025 itibarıyla Ether'in değeri yaklaşık 1.896 dolar seviyesine geriledi.

Hibrit katman-2 çözümü Build on Bitcoin'in (BOB) kurucu ortağı Dominik Harz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ethereum'un son dönemde düşük performans sergilediğini belirtti. Harz açıklamasında, "Pazartesi günkü fiyat düşüşü, Trump'ın seçilmesinden bu yana gerçekleşen tüm DeFi TVL kazanımlarını sildi. Solana'nın memecoin patlaması ve Ethereum'un birkaç aydır yaşadığı teknik sorunlar arasında, sektörün DeFi için yeni, daha sürdürülebilir ve güvenli bir platform arayışında olduğu açıkça görülüyor." ifadelerini kullandı.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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