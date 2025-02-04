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Ethereum Blockchain ağında tarihi gas limiti hamlesi

Ethereum Blockchain ağında tarihi gas limiti hamlesi
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Ethereum ağı, proof-of-stake geçişinden bu yana ilk kez gas limitini güncelledi. Validatörlerin yüzde 50'sinden fazlasının onayıyla gerçekleşen bu değişiklik, hard fork gerektirmeden devreye alındı. İşlem kapasitesi 30 milyon gas biriminden 31 milyonun üzerine çıktı.

Ethereum Blockchain ağında önemli bir gelişme yaşandı. İşlemlerin ve akıllı sözleşmelerin yürütülmesi için gereken hesaplama gücünü ölçen temel birim olan gas limiti, 2021'den bu yana ilk kez yükseldi. Bu değişiklik, ağın ölçeklenebilirlik çabalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Gas Limiti Artışı Ethereum Ağını Rahatlattı

Gas limiti güncellenmesi, Ethereum ağının işlem kapasitesini belirleyen kritik bir parametre olarak öne çıkıyor. Daha önce 30 milyon ile sınırlı olan gas limiti, validatörlerin yüzde 50'sinden fazlasının onayıyla 31 milyon seviyesinin üzerine çıktı.

Verilere göre son 24 saatteki ortalama gas limiti 31,5 milyon gas birimi olarak ölçüldü. Sistemin maksimum 36 milyon gas birimine kadar çıkması bekleniyor.

Dencun yükseltmesi ve proto-dank sharding gibi son ölçeklenebilirlik iyileştirmelerine rağmen ağı daha fazla ölçeklendirmek için gas limitini artırmak gerekti. Bu değişiklik, Ethereum'un proof-of-stake konsensüs mekanizması altında gerçekleştirilen ilk gas limiti artışı olma özelliğini taşıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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