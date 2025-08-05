Ethereum Blockchain ağı Temmuz ayında rekor işlem hacmine ulaştı

Ethereum Blockchain ağı, temmuz ayında gerçekleştirdiği güçlü performansla kripto dünyasının gündemine oturdu. Ağın işlem hacminde kaydedilen yüzde 70'lik artış, üç yılı aşkın bir sürenin en yüksek performansını temsil ediyor. Bu gelişmeler Ethereum'un teknolojik altyapısının artan talebe ne ölçüde cevap verebildiğini de gözler önüne seriyor.

Ethereum 46 Milyon İşlem Sayısıyla Tüm Zamanların Zirvesinde

Ethereum ağının temmuz istatistikleri, kripto para sektöründe yaşanan canlanmanın boyutlarını net şekilde ortaya koyuyor. 238 milyar doları aşan işlem hacmi, önceki aya kıyasla yüzde 70'lik bir artışı temsil ediyor.

Ağdaki işlem sayısının 46,67 milyona ulaşması, Ethereum tarihinde görülen en yüksek aylık rakamı oluşturuyor. Bu performans, Mayıs 2021'deki önceki rekor seviyesine kıyasla yüzde 3,6'lık bir iyileşme gösteriyor.

Günlük işlem sayısının 7 günlük hareketli ortalaması 1,64 milyona çıkarak, Mayıs 2021'deki 1,66 milyon rekorunun altında konumlandı. Benzer şekilde, ağdaki aktif adres sayısı 17,55 milyonla üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ETH'nin fiyat performansı da ağın olumlu verilerini destekler nitelikte. Temmuz sonunda 3.700 dolar seviyesinde işlem gören ETH, rekor seviyelerinde konumlanıyor.