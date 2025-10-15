Haberler

Ethereum arzının yüzde 40'ı dolaşımdan çıktı

Ethereum arzının yüzde 40'ı dijital varlık hazineleri, spot ETF'ler ve staking nedeniyle dolaşımdan çıkarken, analistler artan kurumsal talebin fiyatı yukarı taşıyacağını öngörüyor. Tarihi arz daralması, ETH için yeni zirvelerin habercisi olabilir.

Ethereum'un (ETH) dolaşımdaki arzı tarihinin en düşük seviyelerine gerilerken, kurumsal yatırımcı talebi rekor seviyeye ulaştı. Analistler, ağda aynı anda üç "arz vakumunun" etkin olmasının fiyatı yukarı yönlü baskılayabileceğini belirtiyor.

Kurumsal Talep Artarken Arz Azalıyor

Kripto analisti Crypto Gucci, Ethereum'un tarihinde ilk kez üç arz daraltıcı etkenin eşzamanlı olarak devrede olduğunu vurguladı. Dijital varlık hazineleri (Digital Asset Treasuries – DAT) son aylarda 5,9 milyon ETH biriktirerek toplam arzın yüzde 4,9'unu oluşturmaya başladı. ABD merkezli spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF) ise 6,84 milyon ETH tutuyor; bu, toplam arzın yüzde 5,6'sına denk geliyor.

Ethereum ağında staking yoluyla kilitlenen ETH miktarı 35,7 milyona ulaştı. Yaklaşık 146 milyar dolar değerindeki bu varlık, toplam arzın yüzde 30'una karşılık geliyor. Uzmanlara göre, 40 güne varan çıkış süresi nedeniyle bu varlıkların büyük bölümü kısa vadede piyasaya dönmeyecek. Böylece ETH'nin dolaşımdaki arzı daha da azalıyor.

Analistler, kurumsal fonların Ethereum'a ilgisinin her zamankinden güçlü olduğunu belirtiyor. Crypto Gucci, "Ethereum tarihinde ilk kez talep, arzın bu kadar daraldığı bir döneme denk geliyor. Bu denge, fiyatın yalnızca artmasına değil, adeta 'nükleer' bir sıçramaya yol açabilir" değerlendirmesini yaptı. Girişimci Ted Pillows ise, ETF staking onayının gelmesi hâlinde Ether fiyatının bu döngüde 8.000 ila 10.000 dolar aralığına ulaşabileceğini öngörüyor.

Bazı uzmanlar, ilerleyen dönemde devletlerin de Ether biriktirmeye başlamasının "dördüncü arz vakumu" olabileceğini savunuyor. Bhutan Krallığı'nın ulusal kimlik sistemini Ethereum ağına entegre etmesi bu olasılığı gündeme taşıdı. Ancak ülkenin şu anda ETH rezervine sahip olmadığı belirtiliyor.

