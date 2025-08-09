Ethereum 8 ay sonra 4.000 dolar seviyesini yakaladı

Kripto piyasası son günlerde önemli gelişmelere tanık oluyor. Ethereum'un 4000 dolar seviyesine ulaşması, uzun süreli durgunluğun sona erdiğini gösteriyor. Kurumsal yatırımcılar ve hazine şirketleri bu yükselişte önemli rol oynuyor.

Güçlü ETF Girişleri Ethereum Fiyatını Destekliyor

Ethereum'un 4000 dolar seviyesini yakalaması, 16 Aralık'tan bu yana kaydedilen ilk büyük atılım olarak öne çıkıyor. Coinbase üzerinde 4.013,67 dolar zirvesine ulaşan ETH, sonrasında hafif bir düzeltme yaşadı.

ETH son 24 saatte yüzde 6,53, geçen hafta yüzde 11,3 ve geçen ay yüzde 50'den fazla değer kazandı.

Piyasa değeri bakımından Bitcoin'den sonra ikinci büyük kripto para birimi olan Ethereum 2025'in büyük bölümünde Bitcoin karşısında zorlandığı belirtiliyor. Nisan ayında 0,018 oranında en düşük seviyeyi gördüğünde Bitcoin karşısında değerinin yarısını kaybetmişti.

Ethereum lideri BitMine şu anda 833.000 ETH'den fazla rezerve sahip durumda. İkinci sırada SharpLink yaklaşık 522.000 ETH ve üçüncülükte ise The Ether Machine 345.000 ETH'den fazla elinde tutuyor.

Standard Chartered'tan Geoffrey Kendrick'in raporuna göre Ethereum hazine firmaları daha yeni başladı ve zamanla ellerindeki varlıkları tüm ETH'nin yüzde 10'una kadar artırabilecekler.

ABD spot Ethereum ETF'lerine net girişler de son haftalarda önemli ölçüde hızlandı. Ürünlerin Temmuz 2024'te işlem görmeye başlamasından bu yana toplam 9,4 milyar dolar net girişe kıyasla, yalnızca son ayda yaklaşık 5 milyar dolar eklendi.