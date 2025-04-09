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Ethereum 2018 seviyelerine geriledi: ETH neden düşüyor?

Ethereum 2018 seviyelerine geriledi: ETH neden düşüyor?
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Ethereum, piyasaya sürülmesinden bu yana Bitcoin'i yalnızca yüzde 15 oranında geçebildi. ETH/BTC oranı beş yıllık düşük seviyeye gerileyerek 0.018'e ulaştı. Bu düşüşle birlikte Ethereum 1.400 dolara kadar indi ve son yedi yıllık kazançlarını sildi.

Analistlere göre Ethereum, neredeyse on yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana tüm işlem günlerinin sadece yüzde 15'inde Bitcoin'den daha iyi performans gösterdi. Bu durum, kripto para piyasalarında iki büyük varlık arasındaki rekabette dengelerin Bitcoin lehine değiştiğini ortaya koyuyor. Özellikle son beş yılda Bitcoin, Ethereum karşısında sürekli üstünlük sağlamaya devam ediyor.

Ethereum Yatırımcıları Tedirgin

Analist James Check'in X gönderisinde paylaştığı veriler, Ethereum'un 2015 ortalarında işlem görmeye başladığından beri, zamanın yüzde 85'inde Bitcoin karşısında düşük performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Ethereum sadece ilk yıllarında ve birkaç kısa dönemde Bitcoin'den daha iyi bir performans yakaladı.

TradingView verilerine göre Ethereum'un fiyatını Bitcoin cinsinden gösteren ETH/BTC oranı, 9 Nisan'da beş yıllık düşük seviye olan 0.018'e geriledi. Bu seviye en son Aralık 2019'da görülmüştü. O dönemde Bitcoin yaklaşık 7.000 dolar civarında işlem görürken ETH 125 dolara kadar düşmüştü.

Ethereum son 24 saatte yüzde 10 daha düşerek 1.400 dolara indi ve 2018 boğa piyasası zirvesinin altına geriledi. Buna karşılık Bitcoin aynı dönemde sadece yüzde 6 değer kaybetti ve 75.000 dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin halen yedi yıl önceki zirve değerinin yüzde 275 üzerinde seyrediyor.

Ethereum savunucuları ağın büyümesi konusunda endişelerini dile getiriyor. Web3 araştırmacısı Stacy Muur, Ethereum'un son 4 yıldır yaklaşık olarak aynı sayıda aktif adrese sahip olduğunu belirtti. Diğer araştırmacılar ise yeni adreslerin çoğunun Ethereum Layer-2 ölçeklendirme ağlarında olduğuna dikkat çekiyor.

Teknik göstergeler, 2018 ve 2022'de görülen grafik formasyonları gibi sinyaller, Ethereum'un aşırı satım seviyelerine yaklaştığını ve bir dip noktasının 1.000 dolar seviyesine yakın olabileceğini gösteriyor.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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