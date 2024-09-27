Ethereum 2.0 yaklaşırken ağ aktivitesi zirve yaptı

Ethereum Blockchain ağı, son günlerde kripto para piyasasının odak noktası haline geldi. Ağ üzerindeki işlem hacimleri ve ücretler hızla yükselirken ETH fiyatı da önemli bir teknik direnci kırmayı başardı. Analistler, bu gelişmelerin Ethereum için yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabileceğini tahmin ediyor.

Ethereum Ağında Rekor İşlem Hacimleri

Ethereum ekosisteminde son haftalarda yaşanan aktivite artışı, kripto para piyasasının dikkatini üzerine çekiyor. Coinbase tarafından yayınladığı haftalık rapora göre ağ üzerindeki işlem ücretleri geçtiğimiz 10 günde, önceki 30 günlük ortalamaya kıyasla yüzde 498 oranında yükseldi. Bu artış, Ethereum ekosistemindeki canlılığın ve artan talebin açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Coinbase analistleri David Duong ve David Han, raporlarında "16-26 Eylül tarihleri arasındaki 10 günlük süreçte ortalama gas fiyatı, önceki 30 günlük ortalamaya kıyasla yüzde 498 oranında yükseldi. Ethereum üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin medyan maliyeti, ayın başında 0.09 dolar iken şu anda 1.69 dolara çıkmış durumda." açıklamasında bulundu.

Analistler, aktivite artışının tek bir nedene bağlanamayacağını belirterek çeşitli faktörlerin etkili olduğunun altını çizdi. Ethereum tabanlı merkeziyetsiz borsaların (DEX) işlem hacimleri haftalık bazda yüzde 9 artış gösterdi. Buna ek olarak toplam ETH transfer hacimleri de haftalık yüzde 17'lik bir büyüme kaydetti.

Kraken analistleri, Ethereum'un teknik göstergelerinde de olumlu gelişmeler olduğunu bildirdi. ETH, Mart ayında 4,000 doların üzerinde gördüğü çok yıllık zirvesinden bu yana devam eden RSI (Göreceli Güç Endeksi) düşüş trendini aşmayı başardı. Bu durum, kısa vadeli momentum açısından potansiyel bir yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.

Kraken OTC analiz ekibi raporunda "Ethereum'un yakın zamanda, 11 Mart zirvesinden başlayan RSI düşüş trendini aşması, kısa vadeli momentumda olası bir yükseliş eğilimine işaret ediyor." ifadelerini kullandı. Analistler, bu gelişmenin fiyat artışlarını tetikleyebileceğini ve izlenmesi gereken kritik direnç seviyesinin 2,813 dolar pivot noktası olduğunu belirtti.

Coinglass verilerine göre Ethereum'un açık faiz ağırlıklı fonlama oranı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül'deki faiz indirimi kararından bu yana pozitif bir trend izliyor ve şu anda yüzde 0.0061 seviyesinde bulunuyor.

ETH fiyatı, son 24 saatte yüzde 1.6'nın üzerinde artış kaydederek 2,698 dolar seviyesinde işlem görüyor. CoinGecko verilerine göre Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 53.8, Ethereum'un ise yüzde 13.3 seviyesinde seyrediyor.

Bu gelişmeler ışığında, Ethereum ağının önümüzdeki dönemde daha da hareketlenmesi bekleniyor. Özellikle Ethereum 2.0 güncellemesine yönelik artan beklentiler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerinin yaygınlaşması, ağ üzerindeki aktivitenin artmasına katkıda bulunuyor. Bu durumun, Ethereum'un Blockchain teknolojisi sektöründeki lider konumunu daha da güçlendirebileceği düşünülüyor.